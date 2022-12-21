ويحمان: الشعب المغربي ضدّ التطبيع الذي يحاول المخزن فرضه بالقهر والقوة

أكد رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد ويحمان، أن الشعب المغربي يرفض التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، الذي يحاول المخزن فرضه بالقوة على المغاربة.

وقال ويحمان في حديث لقناة “الأقصى” الفلسطينية:”كل الشعب المغربي يعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية..وتطبيع المخزن مع الكيان الصهيوني خيانة للشعب”.

وأضاف:”نحن نندّد بتسارع وتيرة التطبيع، رغم أن كل المنظمات الدولية الحقوقية تعتبر الكيان الصهيوني كيان فصل عنصري”.

وتابع يقول:”ما يحدث عار مزدوج، فهو خيانة لفلسطين، وتحالف مع المجرمين”. مطالبا “بقطع العلاقات مع الاحتلال، الذي أصبح يتفنّن في جرائمه ضد الإنسانية”.

كما شدّد ويحمان على أن “الشعب المغربي، الذي فرض عليه التطبيع بالقهر والقوة، سيواصل النضال حتى إسقاطه”.