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رياضة

ياريشان مهدد بالقتل في فرنسا ..

سليم.ع
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تلقى الرئيس الجديد لشبيبة القبائل يزيد ياريشان تهديدا بالقتل، بعد محاولة تخريب أحد محلاته بفرنسا وإحراق إحدى السيارات.

وانتشر خبر محاولة تخريب أحد محلات ياريشان لبيع السيارات بفرنسا، سهرة السبت بسرعة البرق، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع نشر صور لإحدى السيارات المحروقة.

كما تم تداول لواجهة إحدى محلاته وكتب عليها كلمة “ستموت” في تهديد صريح للرئيس الجديد لشبيبة القبائل، بالقتل.

وحسب الأخبار الواردة فإن الشرطة الفرنسة فتحت تحقيقا في الحادثة، التي صنعت الحدث سهرة السبت، خاصة وأن الكثير من المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي ربطوا توقيت التهديد بتولي ياريشان لرئاسة الشبيبة.

كما تأتي حادثة التخريب المرفقة بالتهديد بالقتل، أياما فقط على تولي تولي ياريشان لرئاسة شبيبة القبائل، بقوة القانون بعدما تحصل على تسخيرة طرد ملال من مقر النادي.

وكان شريف ملال قد رفض مغادرة المقر، في المرة الأولى ودخل في ملاسنات مع أعضاء الإدارة الجديدة، أين قال بأنه لن يترك الشبيبة لياريشان ولو على جثته.

ولا يزال شريف ملال متمسكا بموقفه، حيث أكد أنه لا يزال الرئيس الشرعي لشبيبة القبائل، وأنه سيتقدم بطعن لإسترجاع حقه.

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