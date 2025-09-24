-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
فضله على نجوم القرن الماضي

ياسين براهيمي يختار محرز أفضل لاعب في تاريخ الجزائر

ع. ع
  • 155
  • 0
ياسين براهيمي يختار محرز أفضل لاعب في تاريخ الجزائر

اختار الدولي الجزائري ونجم الغرافة القطري، ياسين براهيمي، قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، كأفضل لاعب جزائري عبر التاريخ، مفضلا إياه على حساب نجوم القرن الماضي، الذين صنعوا أمجاد الكرة الجزائرية قاريا وعالميا.

وخلال نزوله ضيفا على حلقة خاصة على قناة “الكأس” القطرية، حدد براهيمي اللاعب الجزائري الأفضل بالتاريخ، من خلال طريقة الإقصاء المباشر للمرشحين، وصولاً إلى اختياره للاعب الأهلي السعودي حالياً رياض محرز، معتبراً أنه الأفضل على الإطلاق.

وفي بداية اقتراحات التي قدمت له، اختار براهيمي نجم باريس سان جيرمان السابق خلال سنوات الثمانينات، مصطفى دحلب على حساب قائد فريق جبهة التحرير التاريخي رشيد مخلوفي، ثم فضلّه أيضاً على مجموعة من اللاعبين دون تفكير كبير، وهم صالح عصاد وعلي بن شيخ وجمال مناد وعبد الحفيظ تاصفاوت وإسماعيل بن ناصر.

وظل ياسين براهيمي متمسكا بخياره ومصراً على أفضلية مصطفى دحلب الذي فضّله أيضاً على بطل أم درمان، عنتر يحيى، قبل أن يقرر اختيار مجيد بوقرة، لكنه غيّر خياره مجدداً لمصلحة رامي بن سبعيني ثم إلى إسلام سليماني، قبل أن يفاجئ باختيار الأخير على حساب لخضر بلومي، بعد ذلك اختار رابح ماجر على حساب سليماني، وفي المواجهة الأقوى بين ماجر ومحرز، اختار براهيمي نجم مانشستر سيتي الأنجليزي السابق، ليكون أسطورته المفضلة بين جميع المرشحين.

للإشارة، فإن ياسين براهيمي يعتبر من بين أبرز اللاعبين الذين مروا على المنتخب الوطني، حيث يمتلك في جعبته 69 مباراة دولية بين عامي 2013 و2024، وسجل 15 هدفاً، أفضلهم ذلك الذي سجله في مرمى كوريا الجنوبية في كأس العالم 2014 بالبرازيل، بعدما تبادل الكرة ببراعة مع زميله سفيان فيغولي.

مقالات ذات صلة
مدرب بلوزداد “يُعاتب” بوقرة ويعد بِجلب ما لا يملكه

مدرب بلوزداد “يُعاتب” بوقرة ويعد بِجلب ما لا يملكه

10 لاعبين جزائريين يدخلون أوربا ليغ مساء الأربعاء

10 لاعبين جزائريين يدخلون أوربا ليغ مساء الأربعاء

جمال بلماضي يوجه رسالة لجماهير المنتخب الجزائري (فيديو)

جمال بلماضي يوجه رسالة لجماهير المنتخب الجزائري (فيديو)

الحارس زيدان يتعادل

الحارس زيدان يتعادل

محرز يُودّع كأس القارات

محرز يُودّع كأس القارات

موعد حفل الكرة الذهبية 2025 والقنوات المجانية الناقلة

موعد حفل الكرة الذهبية 2025 والقنوات المجانية الناقلة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد