ياسين بن زية يفضل الاستمرار مع ناديه أغدام كاراباخ

نحو تمديد عقده لموسمين جديدين

كشفت تقارير صحفية متخصصة، الثلاثاء، أن المفاوضات بين الدولي الجزائري، ياسين بن زية، وإدارة ناديه كاراباخ أغدام الأذربيجاني، قد بلغت أشواطا متقدمة ولم يتبق فيها إلا ضبط بعض التفاصيل الصغيرة قبل الإعلان عن تجديد عقده مع الفريق بشكل رسمي.

وبهذا الخصوص، أكد موقع “سبورت أنفو” الأذربيجاني، أن مهاجم “الخضر” وافق إلى

حد كبير على شروط العقد الجديد المعروض عليه من قبل إدارة ناديه كاراباخ، مضيفا

“أنه لا تزال هناك بعض التفاصيل الصغيرة المتبقية لبن زية من أجل تمديد عقده الذي ينتهي مع نهاية الموسم الكروي الجاري”.

وأبرزت المصادر ذاتها أن الدولي الجزائري سيوقع على عقد لمدة موسمين، مقابل أكثر من 2 مليون دولار، إلى جانب مكافآت إضافية للألقاب التي سيحققها مع الفريق.

وكان مهاجم “الخضر” قد أكد قبل يومين أنه سعيد مع ناديه كاراباخ، ويتمنى أن تسير المفاوضات على الشكل المطلوب من أجل البقاء مع الفريق الموسم المقبل، وذلك خلال رده على الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى البطولة السعودية الموسم المقبل.