ياسين عدلي غير جاهز للعب أساسيا مع نادي ميلان

الإيطاليون يشيرون لنقص جاهزيته البدنية وبيولي يتريث

فجّر موقع “كالتشيو ستايل” الإيطالي مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكد بأن اللاعب الجزائري الأصل والفرنسي الجنسية، ياسين عدلي، غير جاهز حاليا للمشاركة بانتظام في التشكيل الأساسي لنادي ميلان الإيطالي بسبب بعض النقائص التي سجلها الطاقم الفني للروسونيري بخصوص جاهزيته الفنية والبدنية.

واكتفى عدلي (21 عاما) بمتابعة زملائه من على دكة البدلاء خلال أول مواجهتين في الدوري الإيطالي (أودينيزي وأتالانتا)، ولم يقم المدرب ستيفانو بيولي بإشراكه ولو لدقيقة واحدة، ما دفع الكثير من وسائل الإعلام الإيطالية إلى التساؤل عن سّر تهميش اللاعب الواعد والمرشح لتدعيم “الخضر” ابتداء من تربص شهر سبتمبر.

وأعد موقع “كالتشيو ستايل” تقريرا تطرق فيه إلى وضعية لاعب خط الوسط المهاري، وأكد استنادا إلى مصادره الخاصة بأن ستيفانو بيولي يرى بأن عدلي غير جاهز للعب بانتظام حاليا، وجاء في التقرير: “عدلي لم يسجل حضوره الرسمي الأول مع ميلان منذ بداية الموسم في دوري الدرجة الأولى الإيطالي”، وتابع: “يحتاج ياسين عدلي إلى فترة من التأقلم ولا يريد ستيفانو بيولي دفعه ضمن التشكيل الأساسي حتى الآن”، وأردف: “يجب على نجم بوردو السابق العمل كثيرا من الناحية البدنية وجسده على وجه الخصوص واكتساب بعض العضلات قبل أن يعتمد عليه بيولي”، في إشارة إلى ضرورة تطوير عدلي لجاهزيته البدنية لمجاراة الريتم العالي في كرة القدم الإيطالية بحسب متابعين، ويعرف عن الأندية الإيطالية اهتمامها البالغ بالجانب البدني وانتهاجها لخطط تدريب وعمل قاسية جدّا من هذا الجانب، خاصة مع اللاعبين الأجانب الذين يخضع الكثير منهم لعمل خاص بمجرد الإمضاء في ناد إيطالي لتجهزيهم للمشاركة في المباريات.

من جانبه، عدّد موقع “كالتشيو ميركاتو” أسباب استبعاد نجم نادي بوردو الفرنسي السابق من حسابات بيولي، وقال إنها مجرد “أولويات” فقط وسيحين فيه الوقت الذي يلعب فيه ياسين عدلي، وجاء في تقريره: “في الوقت الحالي إنها مسألة أولويات وخصائص بالنسبة لبيولي. عدلي حاليًا في الصف الثالث بالنسبة لمدرب ميلان”، وتابع: “بيولي لا يعتمد على مراكز اللاعبين الأصلية بل على مفاهيم اللعبة. إنه يرى عدلي كلاعب خط وسط مهاجم أو على الأكثر كلاعب جناح”، وأردف: “المنافسة عالية في هذين المنصبين بميلان، هناك إبراهيم دياز وتشارلز دي كيتلير للقيام بدور الرقم 10، بالإضافة إلى رافائيل لياو وديفوك أوريجي وأنتي ريبيتش للجناح الأيسر ثم جونيور ميسياس وأليكسيس سايليماكرز على اليمين”، وشدد ذات المصدر: “يعتقد ستيفانو بيولي أن عدلي ليس مناسبا للعب أمام الدفاع في خطة 4-2-3-1″، وهو المنصب الذي اعتاد على اللعب فيه مع نادي بوردو الفرنسي، قبل أن يضيف: “الحل الوحيد بالنسبة لياسين عدلي هو مواصلة العمل بجد وصعود التسلسل الهرمي في خيارات مدرب نادي ميلان”.