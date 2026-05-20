يهمّ بطل إفريقيا

ضبطت رابطة الكرة المحترفة مساء الأربعاء تاريخَي وتوقيتَي وملعبَي، مقابلتَين متأخّرتَين في البطولة الوطنية “موبيليس” لِفريق اتحاد العاصمة.

ويتعلّق الأمر هنا بِمواجهتَين خارج القواعد أمام اتحاد خنشلة ومستقبل الرويسات، عن الجولتَين الـ 19 والـ 23، تواليا.

وقبل ذلك هذا الجمعة على الساعة السادسة مساءً، يواجه بطل إفريقيا جاره نادي البارادو، في مباراة أخرى متأخّرة عن الجولة الـ 18.

وبعد تنظيم هذه اللقاءات الثلاثة، تبقى تنقص اتحاد العاصمة مواجهتان أُخريان متأخّرتان، دون احتساب الثالثة الخاصة بالجولة الثلاثين والأخيرة من عمر البطولة الوطنية.