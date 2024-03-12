يوسف بلايلي يعتذر للجماهير الجزائرية

اعتذر نجم مولودية الجزائر يوسف بلايلي، للجماهير الجزائرية بعد إيقافه 6 مباريات، منها مباراتان مع إيقاف التنفيذ في مباراة وفاق سطيف.

ونشر يوسف بلايلي رسالة اعتذار عبر “إنستغرام”، قال فيها: “أنا يوسف بلايلي، ابن الجزائر الحبيبة قلبا ودما، ابنكم وابن هذا الشعب، أهنئكم جميعا ببلوغ شهر رمضان المبارك، وبهذه المناسبة أعترف بأنني أخطأت، مثلي مثل كل البشر يصيب ويخطئ”.

وأضاف نجم مولودية الجزائر والمنتخب الجزائري: “أقدم اعتذاراتي لكل من أخطأت في حقهم، وخاصة في المباراة التي تسببت في عقوبتي، فلست أنا من يسيء لصورة بلدي .. أعتذر لكل من خاب ظنه في شخصي من جمهور ولاعبين ورسميين وصحفيين، وخاصة الأحرار والرجال من مدينة سطيف”.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Belaili mohamed youcef🇩🇿 (@belaili_youcef_)

وتابع بلايلي: “أما من أخطأ في حقي بشتم والدتي والتهجم على عائلتي في الملعب، فأقول لهم سامحكم الله، نحن بشر مثلكم، صديقي بن العمري غادر ملعب البليدة بالدموع مساء السبت، نحن أيضا نتأثر ولدينا عائلات وأمهات، فحتى نجم من طينة زين الدين زيدان فعل ما فعل بسبب الشرف في نهائي كأس العالم، لقد جاء الشهر الفضيل وندائي لكل الجزائريين خلال هذه الأيام المباركة لا تشتموا الأمهات”.

وختم الدولي الجزائري :”ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء”.

وعاقبت لجنة الانضباط يوسف بلايلي، بست مباريات منها مبارتان مع إيقاف التنفيذ، بعد طرده في مباراة مولودية الجزائر أمام وفاق سطيف، بعد حصوله على إنذارين للاحتجاج على قرارات الحكم، وتصرف غير رياضي تجاه مسؤولين في المباراة، وتصرف غير أخلاقي أمام جماهير المنافس.