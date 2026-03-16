⁨عنابة لصناعة الأفلام.. دعم مشاريع الأفلام الروائية الطويلة

دعا القائمون على مهرجان الفيلم المتوسطي بعنابة، كل الراغبين في الحصول على دعم لمشاريعهم الأفلام الروائية الطويلة، خلال دورته السادسة، في الفترة الممتدة من 24 إلى 30 أفريل 2026 ، على أن يخص الدعم، مرحلتي التطوير أو ما بعد الإنتاج، وهذا بالتسجيل قبل تاريخ 31مارس 2026.

كما حددت شروطا أساسية، من أجل الحصول على هذا الدعم، أولها، أن يكون المشروع، خاص بفيلم روائي طويل، كما يجب أن يكون الفيلم، الأول أو الثاني في مسيرة المخرج(ة)، على أن تكون جنسية المخرج(ة)، من دول البحر الأبيض المتوسط. هذا و أكد القائمون على المهرجان، التكفل بالمخرج (ة) فقط، لمدة أربعة أيام، تتضمن ” الإيواء، التنقل، والإطعام”، على أن تكون القيمة المالية الخاصة بالجوائز، 500,000 دج “خمسمائة ألف دينار جزائري” لأفضل مشروع في مرحلة التّطوير، أما جائزة أفضل مشروع في مرحلة ما بعد الإنتاج فتقدر ب 1,000,000 دج “مليون دينار جزائري”.

هي دعوة، لصناع الأفلام، من أجل الحصول على دعم، يمكنهم من تحويل فكرتهم إلى واقع، يكون مهرجان عنابة الحاضن لها، خلال دورته القادمة.