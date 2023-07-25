10 عوامل تتسبب في اندلاع الحرائق في الغابات

ككل سنة، تحصد الحرائق في الغابات، عشرات الأرواح وتشرد مئات العائلات بسبب تصرف طائش أو متعمد من أشخاص منعدمي المسؤولية والضمير.

وكثيرا ما تساهم العديد من العوامل في انتشار بقعة النيران وانتقالها إلى مساحات شاسعة من الغابات ما يرفع حجم الأضرار ويصعّب من مهمة محاصرة النيران.

في هذا المقال، سنشير إلى 10 عوامل أساسية تساعد في اندلاع النيران في الغابات، يجب تلافيها لتجنب كارثة حقيقية.

الزجاجات الفارغة

الزجاجات الفارغة تتحول مع الوقت الي وقود يمكن أن يسبب حرائق غابات ضخمة بسبب تحللها واحتوائها على مواد كيميائية تساعد على الاشتعال.

البرق

يتسبب البرق أحيانا في اندلاع النيران في الغابات الصنوبرية عالية التلال، لكن عادة ما يصاحبه هطول أمطار ما يمنع انتشار مثل هذه الحرائق.

الأسباب البشرية

ـ حريق متعمد أو مفتعل لأهداف تخريبية.

ـ نيران الشواء في النزهات أو في رحلات التخييم.

ـ رمي أعقاب السجائر المشتعلة.

ـ حرق الحطام بشكل غير صحيح.

ـ اللعب بأعواد الكبريت أو الألعاب النارية

ـ اشعال النار لهدف (مثل التخلص من الحشائش الضارة)

كيف يبدأ الحريق؟

عندما يتم تسخين الخشب إلى درجة 300 مئوية، فإنه يطلق غازات هيدروكربونية تختلط بالأكسجين في الهواء فتشتعل وتُحدث حريقا.

مثلث النار

وهو عبارة عن:

– وقود يحترق

– هواء يزود الاحتراق بالأكسجين

– مصدر للحرارة لرفع الوقود إلى درجة الاشتعال

كيف يتم التحكم في مثلث النار؟

إذا تمكن رجال الإطفاء من إزالة أي من أضلاع المثلث (الوقود أو الأكسجين أو الحرارة)، يمكنهم عندها التحكم في الحريق وإطفائه في النهاية.

عوامل تحدد كيفية انتشار الحريق

هناك عدة عوامل تحدد كيفية انتشار الحريق، تشمل هذه العوامل الثلاثة، الوقود والطقس والتضاريس.

واعتمادا على هذه العوامل، يمكن أن يتلاشى الحريق بسرعة أو يتحول إلى حريق مستعر يحرق آلاف الهكتارات.

العامل الأول: وقود الحريق

تنتشر حرائق الغابات بناء على نوع وكمية الوقود المحيط بها، يمكن أن يشمل الوقود كل شيء من الأشجار والنباتات والحقول العشبية الجافة إلى المنازل.

العامل الثاني: دور الطقس

يلعب الطقس دورا رئيسيا في تقدمالحرائق، حيث يؤدي الجفاف إلى ظروف مواتية للغاية لحرائق الغابات، وتساعد الرياح على استمرارالحرائق.

العامل الثالث: التضاريس

طبيعة الأرض، أو الطبوغرافيا، من العوامل المساعدة على اندلاع الحرائق أو إعاقتها.

يعتبر المنحدر عاملا أساسيا من حيث صلته بالحرائق الهائلة، فكلما كان المنحدر أكثر انحدارا، زادت سرعة انتقال النار، وفق موقع arabiaweather.