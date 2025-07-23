1000 طفل من الجلفة يستفيدون من رحلات صيفية

بشواطئ عدة ولايات سياحية

سيستفيد زهاء 1000 طفل من ولاية الجلفة من رحلات إلى الشواطئ بولايات سياحية خلال موسم الاصطياف الجاري 2025، حسب ما علم لدى مديرية الشباب.

وأوضح المدير المحلي للشباب، طارق سالم، أن هذه الرحلات تندرج في إطار برنامج المخطط الأزرق لهذا الموسم، والذي سيستفيد من خلاله أطفال الولاية من رحلات ستنظم على ست دفعات، وتشرف عليها مديرية الشباب وتؤطرها مؤسسات القطاع على غرار ديوان مؤسسات الشباب والمركبات الرياضية الجوارية.

ووفقا لذات المسؤول، تتضمن فعاليات هذه الرحلات الاستجمامية التي تنظم بشكل دوري كل أسبوع، أنشطة ثقافية وأخرى ترفيهية لفائدة الأطفال الذين سيستمتعون بزرقة مياه البحر.

ولأجل إنجاح المخطط الأزرق الذي انطلق مطلع الشهر الجاري ويتواصل إلى غاية بداية شهر أوت المقبل، سخرت كافة الإمكانات اللازمة للتكفل بالأطفال ونقل الدفعة الأولى إلى شاطئ سيدي فرج بالجزائر العاصمة.