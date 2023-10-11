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1055 شهيدا في عدوان الاحتلال على غزة
العالم

1055 شهيدا في عدوان الاحتلال على غزة

الشروق أونلاين
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1055 شهيدا في عدوان الاحتلال على غزة
ح.م
عدوان الاحتلال على قطاع غزة

ارتفع عدد الضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 1055 شهيدا و5184 جريحا، حسب ما أفادت به وزارة الصحة في القطاع.

وقد دمرت طائرات الاحتلال 22639 وحدة سكنية، و10 مؤسسات صحية، و48 مدرسة، خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية عن مؤسسات محلية، فقد تعرّضت 10 مؤسسات طبية للقصف، بينها 7 مستشفيات تتبع لوزارة الصحة.

كما تمّ استهداف 12 مركبة إسعاف بشكل مباشر. فيما تضررت 48 مدرسة بشكل جزئي وبليغ جراء قصف طائرات الاحتلال، يقول ذات المصدر.

من جهة أخرى، أكد الناطق باسم الجناج العسكري لحركة حماس، أن المقاومة لن تتفاوض حول أي تبادل للأسرى مع الاحتلال، في ظل استمرار عدوانه على قطاع غزة.

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