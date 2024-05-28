بوغالي يتسلم رسالة إلى الرئيس تبون من قبل رئيس جمهورية جيبوتي

إستقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الاثنين، في المركز الدولي للمؤتمرات، رئيس الجمعية الوطنية لجيبوتي، دليتا محمد دليتا، وذلك على هامش أشغال المؤتمر الـ 36 للإتحاد البرلماني العربي.

وحسب بيان صادر عن المجلس الشعبي الوطني، فقد تسلّم بوغالي، رسالة إلى الرئيس عبد المجيد تبون، من قبل رئيس جمهورية جيبوتي، إسماعيل عمر قيلي.

ووفقا لذات المصدر، فقد تباحث الطرفان السبل الضمينة بتنشيط العلاقات البرلمانية بين البلدين، كما استعرضا عددا من المسائل ذات الشأن بمصالح البلدين.