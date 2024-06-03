الزراعة في الشمال لا تلبي حاجيات الساكنة والصحراء خيار إستراتيجي

رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، محمد يزيد حمبلي

أكد رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، محمد يزيد حمبلي، على ضرورة التوجه إلى الصحراء في إقامة الزراعات الاستراتيجية بشتى أنواعها، لما تتوفر عليه من أراضي شاسعة ومياه جوفية كبيرة.

وفي حديث للإذاعة الوطنية، اليوم الاثنين، كشف حمبلي، عن عدم قدرة المناطق الزراعية الشمالية، والمقدرة بـ 08 ملايين هكتار، من توفير احتياجات السكان، كونها في تعاظم مستمر، إلى جانب ارتفاع عدد سكان الجزائر سنويا.

وطالب حمبلي، بضرورة التوجه إلى انشاء المزارع المهيكلة والقائمة على المقاييس العلمية في الزراعة وكذا احترام الدورات الزراعية، باعتبارهما قاعدتين أساسيتين في تعظيم الإنتاج.

وإلى جانب ذلك، دعا المتحدّث إلى أهمية تنظيم القطاع الفلاحي، وفق منظور المناطق، بحيث يتم تخصيص مناطق معينة تعنى بالإنتاج لأجل التصدير فقط، والاعتماد أيضا على الفلاحة التعاقدية بين المنتج الفلاح والمحول الصناعي الذي يوجه المنتج الى التصدير.

وبخصوص مشروع السد الأخضر، قال رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، إن البرنامج المتبع سلفا في انشاء السد الأخضر بالاعتماد على أشجار الصنوبر الحلبي، كان خطأ استراتيجيا، كونه لا يقدّم أي إضافة اقتصادية للبلاد، وعلى اثر ذلك، يضيف المتحدث، نعمل الآن على ادراج أصناف عديد من الأشجار والنباتات المقاومة للحرارة على غرار الأرقان والفستق الحلبي والنباتات الطبية والعطرية.