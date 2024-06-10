هجوم على القنصلية الأمريكية في “سيدني”

تعرض مبنى القنصلية الأميركية الواقع في الضواحي الشمالية لمدينة سيدني أكبر مدن أستراليا لهجوم ورش بالطلاء من قبل شخص مجهول يرتدي سترة داكنة، في حدود الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الاثنين”.

وقالت الشرطة الأسترالية، إن 09 نوافذ في القنصلية تضررت، وأظهرت صور للقنصلية منشورة على الموقع الإلكتروني لصحيفة “سيدني مورنينغ هيرالد” مثلثات حمراء مقلوبة مرسومة على واجهة المبنى، وذكرت الصحيفة أن الرمز يستخدمه بعض النشطاء المؤيدين للفلسطينيين.

وفي تصريح لرئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، قال “أود فقط أن أقول إن الناس يجب أن يكون لديهم نقاش وخطاب سياسي محترم”، مضيفا بأن “إجراءات مثل طلاء جدار القنصلية الأميركية لا تفعل شيئا لتدعيم قضية أولئك الذين ارتكبوا ما يعد بالطبع جريمة لتدمير الممتلكات”.

وسبق أن رسم محتجون غرافيتي على جدران القنصلية في أفريل الماضي، وذكرت الصحيفة أن نشطاء مؤيدين للفلسطينيين رسموا غرافيتي على جدران القنصلية الأميركية في مدينة ملبورن الأسترالية في ماي الماضي.