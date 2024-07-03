انسحاب اكثر من 200 مترشح لقطع الطريق على اليمين المتطرف

في اطار الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية

أبرمت أحزاب المعارضة الفرنسية اتفاقات سريعة أمس الثلاثاء، محاولة منها حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان، للفوز بالاغلبية البرلمانية، خلال الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الأحد المقبل.

ويبدو أن معالم المعركة الإنتخابية التشريعية الفرنسية، باتت واضحة أكثر، بعد قرار أكثر من 210 مرشحين من اليسار أو معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون، الانسحاب من المعركة وفتح الباب لصالح خصومهم لقطع الطريق أمام حزب التجمع الوطني ومنعه من الحصول على الأغلبية المطلقة الأحد المقبل.

وحقق حزب التجمع الوطني تقدما كبيرا في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت الأحد الماضي بنيله 33.14% من الأصوات (10.6 ملايين صوت)، وانتُخب 39 نائبا عن هذا الحزب في الجولة الأولى.