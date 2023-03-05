11 نصيحة للحصول على عمل عن بعد

كشفت دراسة حديثة أن الكثير من الناس ينجذبون للعمل عن بعد حتى يتمكنوا من الاستمتاع بجدول زمني مرن، ومزيد من الوقت مع العائلة.

ووفقا لدراسة أجرتها Buffer، فإن 99٪ من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع يرغبون في العمل عن بعد، على الأقل لبعض الوقت.

في هذا المقال، نقترح عليك نصائح تساعدك للحصول على وظائف عن بعد عالية الأجر.

استخدم كلمات مفتاحية

تحتوي العديد من منصات البحث عن الوظائف عبر الإنترنت، مثل LinkedIn و”إنديد” على عوامل تصفية تتيح لك البحث عن وظائف عن بُعد.

تأكد من استخدام كلمات رئيسية وعبارات محددة عند البحث، مثل “عن بعد “و “العمل من المنزل”، و”مدير تسويق عن بُعد”.

كتابة سيرة ذاتية باحترافية

كتابة سيرة ذاتية بشكل احترافي تزيد من فرص العثور على وظيفة عن بعد بأجر مرتفع.

كما أن استثمار الوقت والجهد في كتابة سيرتك الذاتية يعكس اهتمامك بالمنصب الذي تبحث عنه، ويمكن أن يترك انطباعا جيدا لدى مدير العمل.

إضافة عبارة إضافة (Huntr)

إضافة عبارة (Huntr) تُعد خيارا مثاليا لأي شخص يبحث عن وظيفة، ويستخدم أكثر من موقع للقيام بهذه المهمة.

تعمل هذه الإضافة على تتبع طلباتك الوظيفية في أي موقع، وتنظم بحثك عن الوظائف في مكان واحد في متصفحك، وفق موقع makeuseof.

تطوير المهارات

تحسين المهارات من خلال الدورات التدريبية المناسبة عبر الإنترنت يجعلك تتميز عن الآخرين عندما تقدم ملفك أو سيرتك الذاتية لصاحب العمل.

التعرف على أدوات التواصل عن بعد

يمكن أن يساعدك فهم أدوات الاتصال والتعاون عن بُعد في التميز كمرشح للوظائف عن بُعد.

علاوة على ذلك، ستعمل أيضا على تبسيط عملية عملك لاحقا عندما تحصل على الوظيفة وتعزز إنتاجيتك في المرحلة الأولى من حياتك المهنية.

إضافة مقطع فيديو للطلب

يقول شون بور، المؤسس المشارك لخدمة شراء السيارات SellMax، إن فريقه تبنى تماما العمل عن بُعد.

عند تعيين موظفين عن بُعد، أعجب بشكل خاص بالمرشحين الذين أضافوا مقطع فيديو إلى طلباتهم.

البحث عن معلومات عن الشركة

من المهم البحث عن صاحب العمل المحتمل وإظهار ما تعرفه عن الشركة.

يقول شون بور:”إذا كنت قد أنجزت واجبك علينا، فنحن أكثر ميلا للاعتقاد بأنك تريد حقا هذه الوظيفة.”

لذا قم بتخصيص المواد الخاصة بك لكل وظيفة، واشرح ما الذي يجعلك ترغب في العمل في هذه الشركة.

عرض مهاراتك في العمل عن بعد

بينما يريد الكثير من الأشخاص المرونة في العمل عن بُعد، يمكنك إقناع مدير التوظيف بإظهار أنك تفهم المهارات اللازمة للنجاح في دور افتراضي.

إعداد التنبيهات

قم بإعداد تنبيهات البريد الإلكتروني حتى تصلك عروض عمل جديدة كل يوم، وفق ما نصح به موقع remotebliss.

البحث في المواقع المتخصصة

توفر المواقع المتخصصة الكثير من الوظائف عن بعد، حيث قام موقع oberlo.com بتجميع أفضل مواقع العمل في العالم.