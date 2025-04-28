12 بلدا و224 رياضي في البطولة العربية لألعاب القوى بِوهران

اتُّخذت كل الإجراءات اللازمة لإنجاح النسخة الـ 24 للبطولة العربية لألعاب القوى 2025.

ويحتضن المركب الأولمبي “ميلود هدفي” بوهران أطوار هذه البطولة، في فترة ما بين هذا الأربعاء والرابع من ماي المقبل.

وأكد رئيس الرابطة الوهرانية لألعاب القوى ورئيس لجنة التنظيم شريف حبيب أن “جميع الإمكانيات قد تم تسخيرها لهذه التظاهرة الرياضية”، التي ستعرف مشاركة 224 رياضي و رياضية من 12 بلدا، بينهم 63 جزائريا. وسيتنافسون في 23 اختصاصا.

وأشار ذات المسؤول إلى أن الوفود العربية التي تضم الرياضيين والطواقم الفنية قد وصلت الأحد الماضي إلى عاصمة الغرب الجزائري. ويتعلق الأمر بالمملكة العربية السعودية وقطر والكويت وسلطنة عمان والأردن ولبنان وجيبوتي وفلسطين ومصر وتونس وليبيا.

وتعد هذه البطولة العربية لألعاب القوى فرصة ثمينة للرياضيين، من أجل تحقيق نتائج تؤهلهم للمنافسات الدولية المقبلة، خاصة بعد أن تم اعتمادها رسميا من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى وإدراجها ضمن رزنامة المنافسات.

وسيتم إيواء الوفود العربية المشاركة بالقرية المتوسطية، والتي تقع بحي بلقايد بالقرب من المركب الأولمبي “ميلود هدفي”، والتي تتسع لنحو 4300 شخص، وتضم أربعة مطاعم وعيادة طبية متعددة التخصصات، بالإضافة إلى عدة منشآت أخرى من بينها ثلاثة ملاعب وخمس قاعات للرياضات.