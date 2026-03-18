12 دولة عربية وإسلامية تتحرى هلال شوال اليوم

تتحرى 12 دولة عربية وإسلامية بدأت صيامها يوم الأربعاء 18 فيفري، هلال شهر شوال لتحديد بداية عيد الفطر مساء اليوم.

وتشمل هذه الدول السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، الكويت، لبنان، اليمن، العراق، الصومال، جيبوتي، السودان، وفلسطين.

وبناء على ذلك ستُعلن المملكة العربية العربية السعودية والدول الأخرى موعد عيد الفطر رسميا هذا المساء، ومن المرجح حسب الحسابات الفلكية أن يكون يوم الخميس 19 مارس مُتمماً لشهر رمضان، ويوم الجُمعة 20 مارس أول أيام عيد الفطر السعيد.

السعودية تحدد موعد تحري رؤية هلال شوال

والاثنين الماضي، دعت المحكمة العليا في السعودية، إلى تحري رؤية هلال شهر شوال وبداية عيد الفطر، مساء يوم الأربعاء المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية نص إعلان المحكمة العليا السعودية الذي جاء فيه: “إن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال، مساء يوم الأربعاء 29 / 9 / 1447 هجرية -حسب تقويم أم القرى- الموافق 18 / 3 / 2026 ميلادية”.

وأضافت المحكمة العليا أنها “ترجو ممّن يراه بالعين المجرَّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة”.

وقالت المحكمة العليا إنها “تأمل ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البرّ والتقوى، والنفع لعموم المسلمين”.