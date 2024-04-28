12 نصيحة للسلامة أثناء القيادة ليلا

تشكل القيادة ليلا خطرا كبيرا لأنه حتى مع تشغيل المصابيح الأمامية، فإن الرؤية تقتصر على مسافة قصيرة مما يخلق وقتا أقل للتفاعل مع أي موقف صعب.

كما يجعل النعاس والتعب، وعوامل أخرى، القيادة ليلا تحديا، مما يؤدي إلى زيادة خطر وقوع حوادث خطيرة.

لماذا القيادة ليلا أكثر خطورة؟

وفقا لبيانات عالمية، فإن احتمال تعرضك لحادث سيارة مميت أثناء الليل يزيد بثلاث مرات عما تتعرض له أثناء النهار.

ما هي مخاطر القيادة ليلا؟

يمكن أن تشمل مخاطر القيادة ليلا ما يلي:

– انخفاض الإضاءة وضعف الرؤية ووهج المصابيح الأمامية

-الإضاءة المنخفضة تؤثر سلبا على إدراك العمق والتعرف على الألوان والرؤية المحيطية، وهي مفاتيح أداء القيادة.

– القيادة أثناء النعاس والتعب.

– الانعكاسات على العدسات تعتبر مشكلة في الليل، والتي يمكن أن تكون مزعجة وتجعل القيادة تجربة غير سارة، حسب موقع progressive.

نصائح للقيادة ليلا

– كلما حصلت على راحة أفضل، كنت أكثر انتباها للطريق.

– تأكد من الحصول على قسط كاف من النوم قبل الرحلات الطويلة، خاصة وأن التعبسيزداد قبل حلول الليل.

– فحص وضبط المصابيح الأمامية وتنظيفها أو استبدالها في حال كانت سيئة.

– في الظروف المثالية عليك أن تترك 3 ثواني بينك وبين السيارة التي أمامك.

– تجنب الطرق السريعة ذات المسارين ليلا.

– إبطاء السرعة وزيادة مسافة التتبع من سيارة أخرى تقود ليلا،لأن السرعات البطيئة تمنح وقتا إضافيا للاستجابة لكل موقف في حالة حدوث أي شيء.

– تجنب عوامل التشتيت مثل استخدام الهاتف أو تغيير محطة الراديو.

– يجب استخدام المصابيح الأمامية العادية عندما تكون الرؤية جيدة، ولا تحتاج إلى ضوء إضافي.

– استخدام الأضواء العالية عندما تكون الرؤية ضعيفة، في حالة لا تكون هناك إضاءة في الشارع أو عندما يكون الضباب موجودا.

– نظافة الزجاج الأمامي للسيارة.

– تنظيف المصابيح لأن الغبار يقلل من كمية الأضواء المنبعثة.

– يجب أن يظل السائق متيقظا عند القيادة ليلا وأخذ راحة في حالة الشعور بالتعب، وفقا لموقع goodcar.

طرق تحسين الرؤية عند القيادة ليلا

– تصحيح العديد من الإعاقات البصرية التي تضعف الرؤية أثناء القيادة الليلية باستخدام النظارات التصحيحية أو العدسات اللاصقة، لأن البصر يتغير مع التقدم في العمر.

– وضع طلاء العدسة على العدسات، مما يساعد على إزالة الانعكاسات وتقليل الوهج.، حسب ما نشره موقع arabsturbo.

كيفية تتجنب الخطر أثناء النعاس؟

– قم بتقليل السرعة وزيادة نافذة المخزن المؤقت لديك.

ـ استخدم المصابيح الأمامية دائما.

ـ إجراء اختبارات الرؤية السنوية.

ـ تنظيف النوافذ الخاصة بك لمنع الوهج المسبب للعمى.

ـ الحسول على 7 ساعات أو أكثر من النوم ليلا لتجنب النعاس.

ـ لا تقود إذا كنت مستيقظا لمدة 16 ساعة أو أكثر.

ـ إذا كنت تتثاءب أو تغفو أثناء القيادة، توقف وخذ قيلولة، وفق ما نشره موقع effreslaw.