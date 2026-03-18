لهذه الأسباب يجب تجنب استعمال الحنّاء الصناعية!

تحتوي الحنّاء الصناعية، أو الحناء السوداء، على مواد كيميائية قد تسبب مشكلات صحية خطيرة، من بينها تكسير خلايا الدم الحمراء والتسمم أو الحساسية الشديدة.

وكشفت دراسة طبية أن هذه الحنّاء تحتوي على مادة خطيرة يمكن أن تُمتص عبر الجلد وتدخل إلى الدم مسببة مضاعفات خطيرة، منها:

ـ انحلال الدم داخل الأوعية الدموية (تكسير خلايا الدم الحمراء).

ـ تسمم الدم وتلف الأعضاء.

ـ اضطراب ضربات القلب.

ـ فشل كلوي حاد.

ـ فشل متعدد في الأعضاء، وفقا لموقع pubmed.

ما الفرق بين الحناء الطبيعية والحناء الصناعية؟

الحناء الطبيعية يكون لونها مائلا إلى الأحمر أو البرتقالي، أما الحناء الصناعية فغالبا ما تحتوي على مواد كيميائية مثل بارا-فينيلين ديامين (PPD) التي تُضاف لتسريع التلوين وإعطاء لون أسود داكن.

هذه المادة يمكن أن تخترق الجلد وتصل إلى مجرى الدم، ما يفسر بعض التأثيرات الصحية المرتبطة بها.

تكسير خلايا الدم الحمراء

أحد أخطر التأثيرات المرتبطة ببعض أنواع الحناء الصناعية، هو تكسير خلايا الدم الحمراء لدى بعض الأشخاص.

ففي حالات معينة، خصوصا لدى المصابين بنقص إنزيم G6PD (المعروف بأنيميا الفول)، يمكن أن تسبب مركبات الحناء أو المواد الكيميائية المضافة إليها فقر دم انحلالي نتيجة تحطم خلايا الدم الحمراء.

وفي بعض الحالات الخطيرة قد يحتاج المريض إلى نقل دم أو تدخل طبي عاجل، بحسب موقع sciencedirect.

تأثيرات سمية في الدم بسبب المواد الكيميائية

المشكلة الأساسية في الحناء الصناعية هي المواد الكيميائية المضافة إليها، فمادة PPD تُعد من أشهر المركبات المرتبطة بمضاعفات صحية، إذ يمكن أن تدخل الجسم عبر الجلد أو الاستنشاق وتسبب تأثيرات جهازية.

وتشير دراسات طبية إلى أن التعرض لهذه المادة قد يؤدي إلى:

ـ تفاعلات تحسسية شديدة.

ـ اضطرابات في مكونات الدم.

ـ حالات تسمم عند التعرض لتركيزات عالية.

احتمال ارتباطها ببعض أمراض الدم

أشارت بعض التقارير البحثية إلى وجود علاقة محتملة بين التعرض المتكرر لبعض المواد الكيميائية المستخدمة في الحناء الصناعية وبين ارتفاع حالات بعض أمراض الدم مثل ابيضاض الدم (سرطان الدم)، خاصة عندما تكون هذه المواد غير خاضعة للرقابة الصحية.

ومع ذلك يؤكد الباحثون أن الخطر يرتبط غالبا بالإضافات الكيميائية وليس بالحناء النباتية الأصلية، وفقا لموقع aljazeera.

أخطار أكبر لدى الأطفال والرضع

الأطفال أكثر عرضة للمضاعفات، خصوصا إذا كانوا مصابين بنقص إنزيم G6PD فقد سجلت تقارير طبية حالات أزمات انحلال دم خطيرة لدى الرضع بعد استخدام الحناء عليهم، نتيجة حساسية خلايا الدم لديهم للمواد المؤكسدة.

ماهي الأعراض التي قد تدل على تأثير الحناء على الدم؟

قد تظهر بعض العلامات بعد استخدام الحناء الصناعية تشير إلى وجود مشكلة صحية، مثل:

ـ تعب شديد غير معتاد.

ـ شحوب الجلد.

ـ اصفرار العينين.

ـ خفقان القلب.

ـ تغير لون البول إلى الداكن.

عند ظهور هذه الأعراض يجب التوقف عن استخدام المنتج واستشارة الطبيب.

كيف تدخل إلى الدم؟

كيف نتجنب هذه المخاطر؟

لتفادي تأثيرات الحناء الصناعية على الدم والصحة العامة، ينصح الخبراء بعدة إجراءات وقائية، منها:

– استخدام الحناء الطبيعية فقط ذات اللون الأحمر أو البني، لأنها تُصنع من نبات الحناء ولا تحتوي عادة على المواد الكيميائية الخطيرة.

– تجنب الحناء السوداء أو مجهولة المصدر، لأن كثيرا منها يحتوي على مادة بارا-فينيلين ديامين (PPD) التي قد تسبب حساسية شديدة أو مضاعفات صحية.

– قراءة مكونات المنتج بعناية والتأكد من خلوه من مادة PPD أو المواد الكيميائية المضافة.

– إجراء اختبار حساسية على الجلد قبل الاستخدام بوضع كمية صغيرة من الحناء على جزء صغير من الجلد والانتظار 24 ساعة لملاحظة أي رد فعل تحسسي.

– تجنب استخدام الحناء لدى الأطفال أو المصابين بنقص إنزيم G6PD إلا بعد استشارة الطبيب، لأنهم أكثر عرضة لخطر تكسير خلايا الدم الحمراء، وفقا لموقع fda.