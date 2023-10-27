13 معلومة عن الأنفاق أو “مترو حماس” الذي يُرعب إسرائيل

يطلق عليها الإعلام العبري”مترو حماس” الذي يُرعب إسرائيل ويدفعها في كل مرة لارتكاب مجازر في حق سكان غزة لأنها تعتبرها سلاحا استراتيجيا قويا.

ورغم المحاولات المتكررة لتدمير الأنفاق على رؤوس مقاتلي حماس، إلا أن إسرائيل تبوء بالفشل الذريع، لأنها أمام شبكة معقدة للغاية وأٌقوى مما تتصوره.

في هذا المقال، نستعرض معكم 13 معلومة عن الانفاق في غزة التي تمد الحياة للسكان الذي يعيشون في سجن كبير منذ 2007.

لماذا الأنفاق؟

اعتمدت المقاومة الفلسطينية على شبكة الأنفاق للتغلب على صغر مساحة القطاع، وعدم وجود تضاريس جغرافية كبيرة تمنح المقاومة فرصة للتخفي والمباغتة.

ما أنواع الأنفاق؟

تنقسم الأنفاق في غزة إلى أنفاق إستراتيجية، ومن أنواعها القتالية الهجومية والدفاعية، وأنفاق المدفعية والصواريخ.

وهناك أنفاق الإمداد والاتصالات، وأخيرا الأنفاق الخاصة بقيادة المعركة والضبط والسيطرة.

أما القسم الثاني من الأنفاق، فهي أنفاق الوصلات الداخلية، وتكون قصیرة المسافة وتستخدم في الخطوط الخلفية للمقاومة.

تعمل هذه الأنفاق للربط بین مناطق قریبة بعيدا عن أعین الرصد والطرق والشوارع، وهدفها إسناد وتعزيز قوات المقاومة في الانتقال والتمركز والمتابعة وقت الحرب.

متى بدأ الاعتماد على الأنفاق؟

نفّذت المقاومة منذ انتفاضة الأقصى عام 2000 عددا من العمليات ضد جيش الاحتلال، مستخدمة إستراتيجية الأنفاق.

ما هي العملية الأبرز؟

أبرز عملية تمت عبر الأنفاق هي اختطاف الجندي شاليط عام 2006، والتي كانت بداية لعدد من الحروب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفقا لموقع الجزيرة.

ماهي وظيفتها؟

تُستخدم الانفاق في غزة لعدة أغراض منها تهريب المؤن والوقود والمواد الغذائية للقطاع المحاصر عبر الحدود مع مصر.

كما تُستخدم لتهريب السلاح الخفيف وتنفيذ بعض العمليات العسكرية ضد جيش الاحتلال.

ما تكلفتها؟

كلّف بناء الأنفاق حماس حوالي 90 مليون دولار، وتطلّب 600 ألف طن من الخرسانة، وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال ونيوزويك“

ما هي فوائدها على الاقتصاد؟

ضخّت الأنفاق حوالي 700 مليون دولار إلى اقتصاد غزة، ووفرت فرص عمل لما يصل إلى 7000 شخص.

كم عددها؟

يُعتقد أن شبكة الأنفاق تضم 1300 نفق يبلغ طولها حوالي 500 كيلومتر، فيما يصل عمق بعض الأنفاق إلى 70 مترا تحت الأرض.

كما تشير تقارير إلى أن معظم هذه الأنفاق يبلغ ارتفاعها مترين فقط وعرضها مترين.

هل يمكن تحديد مكانها؟

يقول خبراء إنه من الصعب تحديد مواقع الأنفاق، لأنها ربما مشيدة تحت المباني، لكن هناك طرق مختلفة لتحديدها.

كيف تُحدد إسرائيل مكانها؟

تحاول إسرائيل استخدام الرادار وتقنيات لقياس البصمات المغناطيسية والحرارية والصوتية، أو القيام بدوريات لتحديد موقع الاختفاء المفاجئ لإشارة هاتف أحد نشطاء حماس الذي يتم تعقبه عندما يتجه صوب الأنفاق.

هل يمكن القتال داخلها؟

يقول الباحثون إنه من الصعب القتال داخل هذه الأنفاق نظرا لأنها شديدة الظلمة والبرودة فضلا عن قدرتها على تضخيم أصوات نيران الأسلحة.

فيما يؤدي استخدام الأسلحة داخلها إلى إثارة الغبار كما يمكن أن تكون هذه الأنفاق مفخخة، بحسب موقع dw.

كيف تُحفر؟

تستخدم المقاومة في حفر الأنفاق أجهزة ميكانيكية تعمل بالدواسة، وليس معدات كهربائية مزعجة.

كيف تخرج الصواريخ من الأنفاق؟

يمكن لقاذفات الصواريخ، المخبأة في الأنفاق، أن تخرج من خلال نظام يُدعى “الباب المسحور” لتطلق النار وتختفي مرة أخرى، بحسب”وكالة الصحافة الفرنسية“.