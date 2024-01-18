1300 نشاط مهني على منصة الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي

أكد وزير اقتصاد المعرفة ياسين المهدي وليد، أنه تم ادراج أزيد من 1300 رمز ضمن مدونة النشاطات المؤهلة لصفة المقاول الذاتي والتي سيتم افتتاح عملية تلقي طلبات التسجيل بها هذا السبت على منصة الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي.

وصرح وليد، الأربعاء، خلال جلسة مفتوحة للأسئلة والأجوبة نظمت افتراضيا للرد على التساؤلات المتعلقة بالقانون الاساسي الجديد للمقاول الذاتي، و كذلك المؤسسات الناشئة وتمويلها, ان منصة الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي المخصصة للتسجيلات من اجل الحصول على بطاقة المقاول الذاتي “قد سجلت أدرجت أكثر من 1300 رمز نشاط موزعة على سبعة مجالات”.

وأضاف أن هذه المجالات هي: الاستشارة والخبرة والتكوين والخدمات الرقمية والانشطة المتصلة و الخدمات المنزلية والخدمات الموجهة للأشخاص و خدمات الترفيه و التسلية و الخدمات الموجهة للمؤسسات و الخدمات الثقافية و الاتصال والسمعي البصري.

ويمكن للوكالة توسيع قائمة النشاطات حسب تقديرها.

وأكد الوزير في هذا الصدد، أن مستخدمي الوظيفة العمومية غير مؤهلين “في الوقت الحالي” للحصول على صفة المقاول الذاتي باستثناء الجامعيين (الاساتذة و الباحثين) المسموح لهم بالحصول على هذه الصفة.

وأضاف الوزير انه “بإمكان الموظفين الاستفادة من هذه الصفة” مستقبلا لكون هذه الفرضية “محل الدراسة”.

وفي معرض سرده للمزايا التي سيستفيد منها المقاولون الذاتيون أشار السيد وليد الى نظام “خاص” للاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء مع اشتراك “ادنى يوازي مدخول يساوي الاجر الوطني الادنى المضمون”.

كما اوضح ان الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الاجراء “لن يطرح مشكلا من اجل الحصول على صفة المقاول الذاتي لكونهما صندوقين مختلفين” و نفس الامر بالنسبة للأشخاص المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء الذين يمكنهم “مراكمة اشتراكاتهم”.

يجدر التذكير ان المقاولين الذاتيين سيستفيدون من الاعفاء من الزامية الحصول على محل و التسجيل في السجل التجاري و امكانية فتح حساب بنكي و كذلك نظام جبائي تفضيلي بما انهم يخضعون لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة مع نسبة 0.5 %، من رقم الاعمال كما هو منصوص عليه في قانون المالية 2024.