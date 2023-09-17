14 طريقة لتجهيز طفلك لأول يوم دراسي

يعتبر تجهيز الطفل لأول يوم دراسي، سببا في التقليل من قلق الانفصال والخوف من المجهول اللذين يعاني منهما الأطفال في سن الخامسة والسادسة.

وفيما يلي بعض الطرق المفيدة لإعداد تلميذ القسم التحضيري، أو السنة الأولى للانتقال إلى المدرسة دون أن يشعر بالخوف والتوتر:

تعديل جدول النوم

الطفل الذي لا يأخذ قسطا كافيا من النوم، سيعاني من الإرهاق والنعاس في المدرسة، لذلك يجب تعديل جدول نومه قبل الدخول المدرسي وجعله ينام مبكرا.

كما يجب التقليل من توقيت الخلود إلى النوم بمقدار 15 دقيقة كل يوم حتى يتمكن الطفل من الاستيقاظ في الوقت المطلوب في الصباح.

ممارسة روتين الصباح الجديد

معرفة ما يمكن توقعه، يمنح الأطفال شعورا بالأمان، كما يسمح الروتين الصباحي بتعلم كيفية الاعتناء بمسؤولياتهم الخاصة(ارتداء الملابس وتنظيف الأسنان).

تدريبه على طريق المدرسة

دربي طفلك على طريق المدرسة، وعرفيه على المكان الذي ستنتظرينه فيه بعد انتهاء اليوم الدراسي.

قسم وهمي

قومي بإعداد فصل دراسي وهمي في المنزل وأدي دور المعلمة حتى يعتاد طفلك على الجلوس على طاولته والاستماع إلى المدرّس أثناء الدراسة.

تكوين صداقات قبل المدرسة

إذا كان هناك جيران لديهم أطفال في نفس عمر طفلك، فمن المحتمل أن يذهب الأطفال إلى نفس المدرسة.

تعرفي على هؤلاء الأطفال وعرفي طفلك عليهم ما سيشعره بحماس أكبر تجاه المدرسة عندما يعلم أن لديه أصدقاء سيكونون معه هناك.

التعرف على المعلم

أطلبي مقابلة معلم ابنك قبل الدخول المدرسي واصطحبي ابنك معك ليتعرف عليه خارج الدروس ما يشعره بالهدوء وعدم الخوف عند اللقاء الرسمي، بحسب موقع mombrite.

أبعديه عنك

إذا لم يكن طفلك معتادا على قضاء بعض الوقت بعيدا عنك، فقد يجعل ذلك من الصعب عليه الاستقرار في المدرسة.

من أجل تفادي هذه المشكلة، اتركيه عند أشخاص تثقين فيهم من العائلة لبعض الوقت، يمكنك أن تبدئي بساعة أو ساعتين ثم تزيد تدريجيا.

التحدث عن المدرسة

تحدثي مع طفلك عن الأشياء المثيرة التي سيقوم بها في المدرسة الجديدة، والأصدقاء الذين سيلتقيهم والمرح الذي سيحظى به.

اصطحابه لاشتراء الأدوات

اصطحبي طفلك معك لاختيار حقيبة جديدة وأدوات مدرسية وزي موحد وصندوق غداء وزجاجة مياه.

عرفيه على مدرسته

خذي ابنك إلى المدرسة التي سيزاول فيه دروسه قبل الدخول المدرسي، وتوقفي أمامها معه لمشاهدة الأبواب الأمامية.

الانطلاق قبل الموعد

يجب الانطلاق بتلاميذ السنة الأولى قبل الموعد المعتاد حتى يتسنى للأولياء تسجيل أطفالهم وتهيئتهم نفسيا لليوم الأول الدراسي.

اجعليه يطمئن

من الطبيعي أن يكون الطفل متخوفا في الذهاب إلى المدرسة لأول مرة، لذلك استخدمي طريقة رسم قلب صغير على يدك ويده، وكلما شعر بالخوف ضغط على يده ليشعر بالحب الذي يربطه بأمه وعائلته.

استمتعي باللحظة

استمتعي بلحظة دخوله إلى المدرسة لأول مرة، والتقطي له بعض الصور بالزي الرسمي الجديد مع حقيبته المدرسية ولوحة توضح التاريخ والعام الدراسي، وفق موقع masandpas.