-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

14 مليون شخص مهدّدون بمخاطر الذخائر غير المنفجرة في السودان

الشروق أونلاين
  • 71
  • 0
ح.م
بقاية دبابة مدمرة في أحد شوارع الخرطوم

حذّرت الأمم المتحدة من أن نحو 14 مليون شخص في السودان معرّضون لمخاطر المتفجرات. مشيرة إلى أن الأطفال هم الأكثر عرضة للخطر، بسبب عدم إدراكهم لمخاطر الاقتراب من الأجسام المتفجرة.

وقال رئيس برنامج الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في السودان صديق راشد، أن الذخائر المتفجرة أصبحت من أبرز التهديدات لوصول المساعدات الإنسانية. حيث تعيق حركة فرق الإغاثة، وتمنع إيصال الدعم بشكل آمن.

وأكد المسؤول الأممي أن طبيعة الحرب الحالية، التي تدور في المدن، جعلت حجم التلوث بالمتفجرات “مقلقا للغاية”. خاصة في العاصمة الخرطوم، حيث تنتشر المخاطر في المنازل والطرق والمدارس والمستشفيات.

وأشار المتحدث أيضا إلى ظهور تهديد جديد يتمثل في الألغام الأرضية، مع تحديد 7 حقول ألغام داخل العاصمة. محذّرا من أن العائلات العائدة تجد نفسها في بيئة شديدة الخطورة، دون إدراك كاف للمخاطر.

كما نبّه صديق راشد إلى أن أزمة السودان لا تحظى بالتغطية الإعلامية الكافية. على الرغم من كونها تمثل أكبر أزمة نزوح في العالم، وتشهد تدهورا إنسانيا متسارعا.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد