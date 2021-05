14 morts et un blessé grave dans la chute d’un téléphérique

Italie

La chute d’une cabine de téléphérique a fait 14 morts et un blessé grave, dimanche 23 mai a Stresa, station balnéaire du Piémont sur les rives du lac Majeur, dans le nord de l’Italie. Deux enfants de neuf et cinq ans avaient été hospitalisés a Turin. Le premier, admis en réanimation dans un état critique, a succombé a ses blessures, ont annoncé dans la soirée les secours alpins sur leur compte Twitter. Le second souffre notamment d’un traumatisme crânien et de fractures des jambes.

Selon le quotidien Corriere della sera, des touristes allemands font partie des victimes. L’information n’a pas été confirmée de source officielle. Le président Sergio Mattarella et le Premier ministre Mario Draghi ont fait part de leur « profonde douleur ».

« C’est une tragédie énorme qui nous coupe le souffle »

L’accident s’est produit vers 12 h 30 a 100 mètres de la dernière station d’altitude du téléphérique, selon un communiqué du ministère des Infrastructures. Il serait dû a la rupture d’un câble, sur la partie la plus haute du parcours, faisant chuter la cabine dans laquelle se trouvaient 15 personnes. Le président de la région piémontaise s’est dit « dévasté ». « C’est une tragédie énorme qui nous coupe le souffle », a réagi Alberto Cirio.

Un problème de surcharge semblait d’emblée écarté, puisque ces cabines peuvent embarquer plus de 35 passagers. La cabine a fait une chute d’une quinzaine de mètres, puis a dévalé une partie de la pente avant de s’écraser contre un arbre, a expliqué un responsable des carabiniers locaux.

Les premières images de la tragédie diffusées par les autorités montrent pompiers et policiers autour des débris de la cabine rouge et blanc, tombée dans une zone boisée dont la forte inclinaison rend l’accès difficile. Le parquet de Milan a ouvert une enquête pour « homicide involontaire et blessures par négligence ».

Source: Agences