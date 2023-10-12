1448 شهيدا في عدوان الاحتلال على غزة والضفة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1448 شهيدا و6868 مصابا.

ففي قطاع غزة ارتفع عدد الشهداء إلى 1417 شهيدا، بينهم 447 طفلا، و248 امرأة. و10 من الكوادر العاملة في القطاع الصحي.

فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية 31 شهيدا وأكثر من 600 جريح. حيث وصل 190 مصابا منهم إلى المستشفيات، يضيف المصدر ذاته.

ويستمرّ عدوان الاحتلال على الفلسطينيين لليوم السادس. عقب تنفيذ المقاومة لعملية “طوفان الأقصى” التي كبّدت المحتل ما يزيد عن 1300 قتيل.