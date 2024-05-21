15 جوان آخر أجل لتحديد المشاركين في دوري الأبطال وكأس الكاف

مولودية الجزائر النادي الوحيد الذي ضمن المشاركة

تلقى الاتحاد الجزائري لكرة القدم مراسلة من الكاف تعلمه أنه تم تحديد موعد 15 جوان المقبل كآخر أجل للاتحادات الكروية لتحديد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل، علما أن البطولة المحترفة ستنتهي قبل هذا التاريخ، والفريق الوحيد الذي تأكد مشاركته الموسم القادم هو مولودية الجزائر الذي فاز بالبطولة قبل نهايتها بأربع جولات، فيما ما يزال الصراع قائما بين الأندية الأخرى لضمان مشاركة إفريقية الموسم القادم.

وسيطالب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الاتحادات الكروية بتحديد أسماء الفرق التي ستشارك في منافستي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية خلال الموسم المقبل، قبل التاريخ المحدد.

وتوج نادي الزمالك مؤخرا بلقب كأس الكاف على حساب نهضة بركان المغربي، ليكون لقب الكونفدرالية الثاني للقلعة البيضاء في تاريخه بعد التتويج بها في 2019 بالفوز على نهضة بركان أيضا بضربات الترجيح.

تأهل فريق الزمالك لخوض مباراة كأس السوبر الأفريقي للمرة السادسة في تاريخه، في انتظار تحديد الطرف الثاني من بين الأهلي والترجي.

فيما يستعد فريق الأهلي لخوض مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي والمقرر لها مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، بعد انتهاء مباراة الذهاب في رادس بالتعادل السلبي.