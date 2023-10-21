15 مليون مشاهدة للقاء باسم يوسف الساخر مع بيرس مورغان خلال يومين!

حقق اللقاء الساخر الذي جمع بين الإعلامي المصري باسم يوسف والبريطاني بيرس مورغان، أزيد من 15 مليون مشاهدة خلال يومين من نشر فيديو الحوار الذي ناقشا من خلاله الأحداث الجارية في قطاع غزة.

وتصدر اللقاء الذي وصفه الكثيرون بالاستثنائي عناوين الصحافة العربية والغربية وترندات مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك مورغان عبر حسابه على إكس تدوينة قال فيها: “15 مليون مشاهدة الآن لمقابلتي مع باسم يوسف – مما يجعلها المقابلة الأكثر مشاهدة التي أجريتها منذ إطلاق @PiersUncentriced”.

ورد باسم عليه: “لنجري الجولة الثانية @piersmorgan. لقد استمتعت حقا بالمحادثة. دعونا نجري مقابلة فردية في الاستوديو أثناء تناول القهوة وبدون سماعة أذن معيبة. من كان يتخيل؟”.

وأضاف: “حتى شهر مارس الماضي كنت محظورًا على تويتر (لقد استحقت ذلك😜). لقد كنت كريمًا جدًا بشأن هذا الأمر على الرغم من أنك اكتشفته قبل دقيقة واحدة من ظهورنا على الهواء. ولكن منذ ذلك الحين أجرينا محادثات رائعة. كما قلت: أنا أكره آراءك بيرس. لكن الحديث معك هو متعة مطلقة”.

وتابع: “دعونا نفعل ذلك مرة أخرى علىPiersUncentriced. #بيرس_ضد_باسم التتمة. أهل X. أعيدوا التغريد إذا كنتم ترغبون في رؤية هذا. لنقم بحلقة تحت عنوان الهالوين”.

وصنع الحوار الساخر للإعلامي باسم يوسف مع المذيع البريطاني عقب مجزرة مستشفى المعمداني، الحدث عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وحظي بإشادة واسعة في مصر والعالم العربي.

وأطل الإعلامي باسم يوسف ببرنامج بيرس مورغان على الهواء مباشرة عبر قناة أمريكية ليؤكد دعمه ومساندة ضحايا العدوان الصهيوني، وأثار جدلا وتفاعلا كبيرين، عندما استخدم في تعليقه على التطورات في غزة، مصطلح من اللهجة المصرية العامة.

وجاء رد باسم يوسف بكلمة “أحا”، بعدما تقمص شخصية مستوطن يخاطب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قائلا: “شاهدت مقابلة مع داني أيلون، كان مستشارا وسفير الاحتلال في أمريكا وهل تعلم ما قاله؟ قال إن الحل بالنسبة لهؤلاء الفلسطينيين هو الذهاب إلى أرض سيناء الواسعة والعيش هناك مؤقتا في مدن مخيمات مؤقتا نبني غزة مجددا ومن ثم ندعوكم مجددا”.

وعلق باسم قائلا: “أحا يعني عبط احنا بقى.. رأينا هذا الفيلم من قبل”، مشيرا إلى النكبة الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أرضهم على أمل العودة، التي طالت إلى أكثر من 75 عاما.

وقال باسم يوسف في مستهل حديثه: “في الأيام الأخيرة فقدنا أنا وزوجتي التواصل مع أهلها في غـزة فهي فلسطينية، لكن لا داعي للقلق نحن اعتدنا ذلك، فاعتدنا أن يتم قتل الناس هناك ثم يتم تهجيرهم فهو أمر معتاد، ولكن في الحقيقة هم لا يموتون ويستمرون في العيش.. أعلم ذلك جيدًا لأنني متزوج واحدة منهم فلقد حاولتم قتلها عدة مرات وفشلتم”.

ليرد عليه بيرس مورجان قائلًا: “أتفهم دعابتك الحزينة يا باسم”.

مما أثار غضب باسم وجعله يلقنه درسًا على الهواء قائلًا: “لا لا ليست دعابة فهي حقيقة لقد حاولتُ التخلص من زوجتي عدة مرات، ولكن في كل مرة كانت تستخدم أطفالنا كدرع حامٍ لها، فهو ما يفعله الفلسطينيون بحسب وسائل إعلامكم.. صحيح! فالعلاقة مع إسرائيل مثل علاقة مع سيدة نرجسية تؤذي بوحشية ثم تبكي وتصوّت وتلومك”.

ويتداول مئات النشطاء عبر منصتي فيسبوك وتويتر، تصريحات باسم يوسف، بالتزامن مع العدوان المتواصل على قطاع غزة، الرامي إلى تهجير أكثر من مليوني فلسطيني خارج ديارهم.