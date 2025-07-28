16 مسارا تكوينيًّا جامعيًّا بكفاءة مزدوجة في عدة تخصصات

متاح لحاملي بكالوريا 2025 بمعدلات جيدة

تفتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي آفاقا واسعة للناجحين في بكالوريا 2025 من خلال مسارات التكوين ذات الكفاءة المزدوجة في شعبتين متكاملتين تسمح لهم بالولوج السلسل إلى عالم الشغل بعد التخرج من الجامعة .

وحسب ما تضمنه المنشور التوجيهي لحاملي بكالوريا جوان 2025، فإن مسار التكوين ذي الكفاءة المزدوجة يسمح لحامل البكالوريا الذي يستوفي الشروط البيداغوجية التسجيل لتحضير شهادة جامعية في ميدانين تكوينيين أو شعبتين متكاملتين، وهو ما من شأنه أن يثري مهارات الطلبة الخريجين ويسهل عملية توظيفهم وتوسيع آفاقهم المهنية، حيث تقدم الوزارة 16 مسارا ذو كفاءة مزدوجة في مختلف الميادين والشعب المهمة والحيوية.

ففي ميدان العلوم الإنسانية والاجتماعية، تبرز جامعة الجزائر 3 التي تقدم 3 خيارات متنوعة في الليسانس المهني للطلبة الجدد، وهي الاتصال الرقمي والاتصال السياحي والترويج للأقاليم بالإضافة إلى تخصص السينما والميديا الرقمية، حيث يمكن لحاملي بكالوريا في شعب الآداب والفلسفة واللغات الأجنبية والتسيير والاقتصاد كأولوية أولى تليها العلوم التجريبية والرياضيات المشاركة في الترتيب للالتحاق بالتخصصين الاتصال الرقمي والاتصال السياحي والترويج للأقاليم وهذا بمعدل يساوي أو يفوق 13، مع ضرورة أن تكون علامتي الفرنسية والانجليزية تساويان أو تفوقان 11، أما تخصص السينما والميديا الرقمية فهو متاح لحاملي بكالوريا شعب الآداب والفلسفة واللغات الأجنبية والفنون كأولوية أولى، ثم العلوم التجريبية والرياضيات بنفس شروط التخصصين.

وفي سياق ذي صلة، تفتح جامعة الجزائر 3 أبوابها للراغبين في دراسة تخصص دراسات سياسية وابتكار عمومي لحاملي بكالوريا الآداب والفلسفة واللغات الأجنبية وتسيير واقتصاد وفنون، ثم الرياضيات والعلوم التجريبية وأخيرا تقني رياضي، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا الذي يجب أن يساوي أو يفوق 13، وتتيح جامعة الجزائر أيضا تخصصات الهندسة المالية وإدارة العمليات التجارية الالكترونية ومناجمنت وإعلام آلي، حيث تمنح الأولوية الأولى لحاملي بكالوريا شعب الرياضيات، ثم العلوم التجريبية وتقني رياضي وأخيرا تسيير واقتصاد، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل العام الذي يساوي أو يفوق 13، وفي ميدان علوم وتقنيات النشطات البدنية الرياضية نجد تخصص تربية النفس حركية لمرحلة الطفولة لحاملي بكالوريا آداب وفلسفة، لغات أجنبية وتسيير واقتصاد وفنون تليها الأولوية الثانية لشعب علوم تجريبية ورياضيات، ثم تقني رياضي بمعدل يساوي أو يفوق 13.

وبجامعة الجزائر 3 يبرز تخصصا الاقتصاد الكمي والإعلام الآلي والاقتصاد والعلاقات الدولية، حيث يمكن لحاملي بكالوريا الرياضيات أو العلوم التجريبية أو تقني رياضي كأولوية أولى، ثم تسيير واقتصاد أولوية ثانية الالتحاق بتخصص الاقتصاد الكمي والإعلام الآلي، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا الذي يساوي أو يفوق 13 مع الحصول على علامة 15 فما فوق في الرياضيات، أما تخصص الاقتصاد والعلاقات الدولية فيمكن لحاملي بكالوريا شعب تسيير واقتصاد والآداب والفلسفة ضمن الأولوية الأولى تليها رياضيات وعلوم تجريبية وتقني رياضي، ثم اللغات الأجنبية المشاركة في الترتب بمعدل يساوي أو يفوق 13.

وفي ميدان العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، تبرز جامعة قسنطينة 2 التي تتيح للناجحين في البكالوريا دراسة الصحة والحماية الاجتماعية وهذا لحاملي بكالوريا شعب التسيير والاقتصاد والآداب والفلسفة تليها الرياضيات، العلوم التجريبية والتقني رياضي، ثم اللغات الأجنبية، ويتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا الذي ينبغي أن يساوي أو يفوق 11، وبنفس المعدل الترتيبي يمكن الترشح لدراسة تخصصي حوسبة الأعمال أو الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد التطبيقي بالمركز الجامعي لتيبازة مع منح الأولوية لشعبة تسيير واقتصاد، ثم تليها شعب الرياضيات والعلوم التجريبية والتقني رياضي فقط .

وفي ميدان الرياضيات والإعلام الآلي، تقدم جامعة ورقلة الفرصة للناجحين الجدد لدراسة تخصص رياضيات مطبقة في الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات وتمنح الأولوية لحاملي بكالوريا شعبة الرياضيات تليها شعبتي العلوم التجريبية وتقني رياضي، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون المحسوب أو العام اللذين يساويان أو يفوقان 11.

وتضمن كل من جامعات خنشلة، ورقلة، قسنطينة 2 الدراسة في تخصص رياضيات وإعلام آلي مطبقة في العلوم الإنسانية والاجتماعية لفائدة حاملي بكالوريا شعب الرياضيات والعلوم التجريبية والتقني رياضي، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون أو العام المحصل عليه في البكالوريا، فيما تقدم جامعات سطيف 1، عنابية، المسيلة، تخصص رياضيات وإعلام ألي مطبقة في العلوم الاقتصادية والتسيير بنفس الشروط السالفة الذكر.