16 مستثمرا يرغبون في دخول النقل الجوي بالجزائر

منح حقوق الامتياز لـ4 متعاملين للنقل البحري

كشف وزير النقل، عبد الله منجي، عن منح الموافقة المبدئية لـ16 طلب استثمار في مجال النقل الجوي، بالإضافة إلى منح حقوق امتياز لمتعاملين خواص في مجال النقل البحري.

وفي رده على سؤال شفوي خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، الخميس، حول مدى تطبيق مشروع فتح قطاع النقل الجوي والبحري للمنافسة والاستثمار أمام الخواص، أوضح منجي أن دائرته الوزارية منحت في مجال النقل الجوي الموافقة المبدئية لـ16 طلب استثمار، منها 9 لممارسة خدمات النقل الجوي العمومي للمسافرين والبضائع، من بينهم شركتان خاصتان بالنقل الجوي.

وأبرز منجي أنه تم منح هذه الموافقات المبدئية في اطار تشجيع الاستثمار في هذا القطاع سواء بالشراكة بين متعاملين عموميين وخواص أو متعاملين خواص، موضحا أن العملية “هي في انتظار استكمال الملفات المطلوبة من طرف المتعاملين الاقتصاديين”.

وفيما يخص الاستثمار في قطاع النقل البحري للمسافرين والبضائع، أفاد منجي أن مصالحه منحت حقوق الامتياز لـ4 متعاملين خواص للنقل البحري للبضائع، كما تم منح الموافقة المبدئية لـ7 طلبات أخرى للاستثمار في مجال النقل البحري للبضائع و4 للنقل البحري للمسافرين، مؤكدا أن العملية ما تزال متواصلة.

وحسب الوزير “تم توجيه استدعاءات لهؤلاء المستثمرين الذين تحصلوا على الموافقة المبدئية في انتظار ردهم”.

وفيما يتعلق بالاستثمارات في مجال النقل البحري الحضري، أفاد الوزير أنه تم أيضا منح 38 رخصة لمتعاملين خواص تتعلق بممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والصيد البحري والسياحة والتنزه في البحر ونشاط الباخرة “مطعم ونشاط النزهة عبر آليات بحرية ذات محرك”.

كما ستدرس اللجنة المشرفة على الاستثمار في هذا المجال خلال الأسبوع القادم طلبا آخر لمستثمر جزائري مقيم في الخارج، يقول الوزير.