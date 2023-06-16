168 ساعة لإنهاء تصحيح امتحان “البيام”

أوامر بمنع إدخال الهواتف النقالة حفاظا على السرية

انطلقت، الجمعة، عملية تصحيح امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2023، وسط إجراءات تنظيمية محكمة ومشددة، لضمان السير الحسن لها وإنهاء كل الأعمال المرتبطة بها في آجال أقصاها 24 جوان الجاري، كما يُتوقع تأخر انطلاق تصحيح مادة الاجتماعيات بسبب خطأ تقني ورد في الإجابة النموذجية.

وأفادت مصادر “الشروق”، أن التصحيح النموذجي لأوراق إجابات المترشحين لامتحان شهادة التعليم المتوسط، الذي جري في الفترة بين 5 و7 جوان 2023، قد انطلق الجمعة وقد ينتهي في نفس اليوم أو يمتد إلى غاية السبت على أقصى تقدير.

ويُقصد “بالتصحيح النموذجي” أو الأولي، أخذ عينات من أوراق إجابات ممتحنين ليتم تصحيحها بصفة جماعية بحضور رئيس لجنة المصححين، بناء على التصحيح النموذجي المصادق عليه من قبل الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، والذي ينشر وجوبا على السبورة، على أن يتم الانطلاق في التصحيح الفعلي ابتداء من الأحد 18 جوان الجاري.

وأشارت مصادرنا إلى أن مصالح وزارة التربية الوطنية المختصة قد وجهت تعليمات لمديريها التنفيذين، تحثهم على ضرورة أن تجرى عملية التصحيح وسط ظروف تنظيمية محكمة وصارمة ومشددة، لتحقيق إنجاحها على كافة الأصعدة ولإنهائها في الآجال المحددة سلفا دون أدنى تأخير، إذ تم إبلاغ رؤساء مراكز التصحيح بضرورة تنفيذ مجموعة تعليمات على أرض الواقع، من أبرزها الحرص على منع الأساتذة المصححين من إدخال الهواتف النقالة إلى قاعات العمل، لتجنب إهدار الوقت في تصفح المواقع و إجراء الاتصالات، و كذا لتفادي الوقوع في تصوير أوراق إجابات الممتحنين، وذلك حفاظا على السرية التامة للعملية.

وأوضحت أنه تم حث المصححين على الانضباط بتواقيت العمل اليومية، إذ تم إعطاء تعليمات تحثهم على البدء في التصحيح على الساعة السابعة صباحا إلى غاية نهاية اليوم، لكي يتسنى لهم تأدية مهامهم في ظروف مريحة جدا وصحية، خاصة مع بدء ارتفاع درجة الحرارة في كافة ولايات الوطن، خاصة بولايات الجنوب والجنوب الكبير.

وأضافت نفس المصادر بأن الوزارة الوصية من خلال الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، قد اتخذت قرارا يقضي بمضاعفة عدد الأساتذة المصححين لتفادي الوقوع في “أزمة مصححين”، ومن ثمة إنهاء العملية في ظرف أسبوع واحد، خاصة في مادتي اللغة العربية والاجتماعيات، على اعتبار أن التصحيح الأول يدوم يومين ونصف والثاني يستغرق أيضا يومين ونصف، على أن يتم تسليم علامات المترشحين في أقراص مضغوطة إلى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وغلق المراكز في آجال أقصاها 24 جوان، ليتم الإعلان عن النتائج يوم 25 منه.

ولفتت مصادرنا إلى احتواء الأجوبة النموذجية لمادة التاريخ والجغرافيا على خطأ شكلي بحت، وبالضبط في الجزئية الخاصة بتاريخ انعقاد معاهدة “التافنة” بين الأمير عبد القادر والجنرال بيجو من الجيش الفرنسي، فقد ورد سهوا تاريخ 1937 بدل الإجابة الصحيحة وهي 30 ماي 1837.

وفي نفس الإطار، أوضحت مصادرنا بأنه من المتوقع تأخر بداية تصحيح أوراق الإجابات في نفس المادة “التاريخ والجغرافيا”، بسبب تأخر نشر الإجابة النموذجية المعدلة.