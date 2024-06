1er débat pour la présidentielle US: Biden “dominé”, Trump “offensif”!

Le premier duel entre le président démocrate et son prédécesseur républicain de ce jeudi 27 juin a plutôt tourné à l’avantage de Donald Trump. Peu de points programmatiques ont été abordés, les deux hommes s’invectivant pendant plus d’une heure et demie.

Le débat opposant les deux candidats à l’élection présidentielle américaine 2024 a été organisé par CNN.

Si les deux hommes ne se sont pas serré la main, il n’a fallu attendre que quelques minutes pour voir les premières invectives fuser.

“L’inflation tue notre pays”, a affirmé d’emblée l’ancien président républicain de 78 ans, extrêmement à l’aise, assurant que son rival faisait du “mauvais travail”, malgré la croissance robuste et l’emploi au beau fixe.

Le démocrate de 81 ans, à la voix souvent enrouée devant les caméras de CNN, a attaqué le milliardaire en lui reprochant son action “terrible” contre le droit à l’avortement. Il l’a aussi accusé de “mentir” en affirmant que l’immigration clandestine faisait flamber la criminalité, avant d’aller sur un terrain plus personnel, selon BFMTV.

Quand il était interrogé sur l’international, le milliardaire a ainsi accusé le président sortant Joe Biden d’être “payé par la Chine” ou de se “comporter comme un Palestinien”.

“C’est vous le pauvre type, c’est vous le loser”, a lancé de son côté Joe Biden à l’adresse de son rival. Il faisait référence à des propos attribués à l’ancien président républicain à propos de soldats US morts au combat, que Donald Trump aurait qualifiés de “pauvres types” et de “losers”, ce dont le milliardaire s’est défendu, assurant qu’il s’agissait d’une citation “inventée”.

Hormis cette sortie, Joe Biden a semblé en difficulté sur la forme. L’écart de trois ans entre les deux hommes semblant bien plus important par moment, tant le contraste était saisissant. Le regard parfois hagard, des difficultés à aligner plusieurs arguments alors que Donald Trump enchaînait avec aplomb des affirmations parfois mensongères.

Le Républicain a aussi pris l’ascendant sur son adversaire plusieurs fois lors de la soirée. “Je ne sais vraiment pas ce qu’il a dit à la fin de cette phrase. Je ne pense pas qu’il sache ce qu’il a dit non plus”, a-t-il ainsi glissé après une intervention étriquée de Joe Biden.

Biden était souffrant, les Démocrates s’inquiètent

Le débat a-t-il tourné à l’avantage de Donald Trump? Sur la forme, incontestablement. Signe que le camp présidentiel sentait le vent tourner, des sources au sein de la Maison Blanche ont indiqué à plusieurs médias américains que Joe Biden souffrait depuis plusieurs jours d’un rhume. Nos confrères de CNN indiquaient même dans la nuit que plusieurs membres du Parti démocrate s’inquiètent de la performance de Joe Biden au point d’envisager son retrait de la course à la Maison Blanche.