211 مليار دج للتكفل بمختلف برامج الدعم الاجتماعية خلال 2026

مولوجي تدعو وكالة التنمية الاجتماعية إلى تحسين الخدمات العمومية المقدمة للمواطن

دعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، وكالة التنمية الاجتماعية إلى الحرص على تحسين الخدمات العمومية المقدمة للمواطن تكريسا للسياسية الاجتماعية للدولة.

ووفقا لما أفادت به الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، 17 مارس، خلال إشراف الوزيرة على اجتماع تنسيقي مع الإطارات المركزية للوكالة، خصص لتقييم البرامج والمشاريع ومخطط عمل الوكالة للسنة الجارية 2026 أبرزت الوزيرة ضرورة “الحرص على تحسين وتجويد الخدمات العمومية المقدمة للمواطن” وذلك قصد “تكريس السياسة الاجتماعية للدولة”.

كما شددت مولوجي على أهمية ” تعزيز آليات التضامن الوطني وتثمين المكتسبات الاجتماعية وتحقيق تنمية اجتماعية حقيقة للفئات المستحقة لدعم الدولة وتجسيد أهداف التنمية المستدامة مع العمل على تشجيع الفئات المستهدفة على الانخراط في كل برامج الدولة الهادفة إلى التمكين الاقتصادي”.

وأفاد ذات البيان انه لتحقيق هذه الأهداف تم تخصيص بعنوان السنة الجارية غلاف مالي يقدر ب 211 مليار دج للتكفل بمختلف برامج الدعم التي تسيرها وكالة التنمية الاجتماعية، سيما ما تعلق بالمنحة الجزافية للتضامن التي خصصت لها 179,4 مليار دج وكذا المنحة المدرسية الخاصة، التي رصد لها 17,37 مليار دج.

وأكدت الوزيرة على “ضرورة التكفل بطالبي المنحة الجزافية للتضامن مع العمل على التطهير الدوري لقوائم المستفيدين ممن لا أحقية لهم في الاستفادة، وكذا ضرورة دفع المنحة المدرسية الخاصة وضمان استفادة كل أولياء التلاميذ المعنيين من المنحة قبل الدخول المدرسي 2026-2027”.

كما أكدت الوزيرة، وفقا لذات البيان، على أهمية تجنيد الخلايا الجوارية للتضامن على المستوى الوطني وكل أعوان الوكالة لمرافقة الفئات المعنية بالاستفادة من المنح ذات الطابع الاجتماعي التي تسيرها الوكالة وكذا إنجاز التحقيقات الاجتماعية المطلوبة، إلى جانب تعزيز شبكة الخلايا الجوارية للتضامن مع “استحداث 50 خلية جوارية جديدة”.