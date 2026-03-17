2300 رحلة إضافية عبر المحطات البرية تحسبا لعيد الفطر

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتسيير المحطات البرية لنقل المسافرين “سوقرال” عن تسطير برنامج خاص بعيد الفطر، يتضمن توفير 2300 رحلة إضافية عبر مختلف المحطات البرية، وذلك لاستيعاب فائض الطلب المتوقع خلال هذه المناسبة.

وحسب ما أفاد به، الإثنين، بيان للشركة، فقد قامت سوقرال منذ يوم السبت الماضي وإلى غاية يوم الجمعة المقبل وأسبوع بعد عيد الفطر بتسطير برنامج مكثف للرحلات لضمان تنقل المسافرين الذي يصل عددهم إلى قرابة 350 ألف مسافر يوميا.

كما تم توفير 364 شباكا لاقتناء التذاكر عبر مختلف المحطات، منها 148 شباكا مزودا بأجهزة الدفع الالكتروني، فضلا عن تعميم تطبيق “محطتي” ليشمل 62 محطة برية، من أجل تمكين المواطنين من اقتناء تذاكرهم عبر الانترنت دون تحمل عناء التنقل الى المحطات البرية.

وفي هذا الإطار، أشارت الشركة العمومية إلى تسجيل بيع 35 ألف تذكرة عبر الانترنت، منذ إطلاق تطبيق “محطتي”، الذي يسمح أيضا عبر ركنه “S.O.S خطر” بالتبليغ الرقمي السريع عن السائقين المناورين والمتسببين في مشاكل ومعاناة لزبائنهم، بحيث ورد من خلاله أزيد من 4700 تبليغ إلى خلية الاستماع، التي نصبتها “سوقرال”.

من جهة أخرى، وللتكفل بالمسافرين، قامت الشركة بتعليق كافة العطل الأسبوعية والسنوية لعمال النظافة والأمن، بالتنسيق مع مختلف مديريات النقل الولائية المانحة للرخص الاستثنائية، وكذلك المؤسسة العمومية الجامعية للنقل والخدمات، وفقا للمصدر ذاته.

علاوة على ذلك، قامت بوضع مخطط عمل استباقي وبعدي مع مختلف أسلاك الأمن الوطني والحماية المدنية والدرك الوطني للحفاظ على النظام العام داخل المحطات،وضمان التدخل السريع في الحالات الاستعجالية.

وفي مجال التحسيس، برمجت “سوقرال” حملات للوقاية والحد من حوادث المرور خلال أيام العيد لفائدة سائقي الحافلات والمركبات على المسافات الطويلة، يضيف البيان.