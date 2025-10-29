-- -- -- / -- -- --
24 enfants parmi les 63 Palestiniens tués lors des frappes israéliennes sur Gaza, malgré le cessez-le-feu

Echorouk
Près de 63 Palestiniens, dont 24 enfants, ont été tués par l’armée israélienne dans la bande de Gaza depuis mardi soir, en violation de l’accord de cessez-le-feu, selon des sources médicales.

Des sources médicales des hôpitaux de Gaza ont déclaré mercredi à Anadolu que les frappes israéliennes avaient touché des maisons, des tentes abritant des civils déplacés, un véhicule, un refuge et un hôpital à l’intérieur de la « ligne jaune ». Des dizaines de civils ont été blessés lors de ces attaques.

