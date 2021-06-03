25 مباراة بِلا خسارة لـ “محاربي الصحراء”

الجزائر 4 - موريتانيا 1

فاز المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم مساء الخميس، بِنتيجة عريضة (4-1) على منافسه الموريتاني.

واحتضن ملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة المصري إبراهيم نور الدين. ضمن إطار استعدادات المنتخبَين للدور الثاني وقبل الأخير من تصفيات كأس العالم 2022.

وسجّل أهداف المنتخب الوطني الجزائري كلّ من: الجناح سفيان فيغولي في الدقيقتَين الـ 40 والـ 57، وصانع الألعاب آدم الوناس في الدقيقة الـ 60، والمهاجم بغداد بونجاح في الدقيقة الـ 70. بينما أمضى منتخب موريتانيا توقيعه في الدقيقة الـ 56، بِواسطة لاعب خط الوسط سيدي يعقوب.

وزجّ الناخب الوطني جمال بلماضي في هذه المباراة التحضيرية، بِتشكيل أساسي غير تقليدي إلى حدّ كبير، بِسبب منحه الفرصة للوافدين الجدد (توبة تحديدا)، أو الذين لم يلعبوا كثيرا (أوكيجة مثلا)، أو غابوا عن “الخضر” لِفترة طويلة (عطال نموذجا).

عموما، وظّف المسؤول الفني الأوّل عن المنتخب الوطني، 17 لاعبا أمام الفريق الموريتاني.

وتميّز الشوط الأوّل بِهدوئه وقلّة المناورات، وبدا فعلا أن المباراة تكتسي طابعا ودّيا. عكس المرحلة الثانية، حيث شوهد “استفاقة” زملاء القائد سفيان فيغولي، وسيطرتهم على مجريات اللّعب، وتفوّقهم أداءً ونتيجة، أمام منافس موريتاني امتاز بِاللياقة البدنية الهائلة لِعناصره، واعتماده على المرتدّات.

وبات المنتخب الوطني الجزائري وقد أجرى 25 مباراة دولية بِلا هزيمة، مُقتربا من فريق كوت ديفوار صاحب الرّقم القياسي بـ 26 مواجهة.

وبعد هذه المواجهة، تنتظر أشبال بلماضي مقابلتان ودّيتان أُخريان: أمام مالي بِملعب البليدة الأحد المقبل، وضد “نسور قرطاج” بِتونس في الـ 11 من جوان الحالي.