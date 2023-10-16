2866 شهيدا في عدوان الاحتلال على الفلسطينيين في غزة والضفة

أكثر من 50 عائلة أبديت بالكامل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الإثنين، ارتفاع عدد الشهداء في عدوان الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2866 شهيدا، مع نحو 12000 جريح.

ففي قطاع غزة ارتفع تعداد الشهداء إلى 2808 شهداء، معظمهم من النساء والأطفال. في حين وصل عدد الجرحى إلى 10850 مصاب.

وفي الضفة، بلغ عدد الشهداء 58 شهيدا، بينهم الطفل كرم أيمن دويكات (17 عاما)، الذي استشهد أمس، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس.

ونقلا عن مستشفيات القطاع، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن أكثر من 50 عائلة أبيدت بشكل كامل من السجل المدني، بعد استشهاد جميع أفرادها جراء قصف بيوتهم.

ويستمرّ عدوان الاحتلال على الفلسطينيين لليوم العاشر. عقب تنفيذ المقاومة لعملية “طوفان الأقصى” التي كبّدت المحتل ما يزيد عن 1300 قتيل.