290 مليون دولار رقم أعمال المجمّع الجزائري للصناعات الميكانيكية في 2023

حقّق المجمّع الجزائري للصناعات الميكانيكية (AGM) رقم أعمال يفوق 26 مليار دينار، في العام 2022. ويُتوقَّع أن يصل هذا الرقم إلى 40 مليار دينار، أو ما يتجاوز 290 مليون دولار في 2023.

جاء هذا في بيان لوزارة الصناعة عقب عقده الوزير أحمد زغدار يوم الثلاثاء، لتقييم أداء المجمّع. بحضور مسؤولي الفروع والمؤسسات التابعة له.

ويضم المجمّع، الذي يوظف نحو 6.700 موظف، 29 فرعا ومؤسسة، منها 6 شركات مختلطة بالشراكة مع مستثمرين أجانب.

وتنشط شركات المجمّع في إنتاج وصناعة العتاد والمعدّات الموجّهة للفلاحة والصيد البحري، ومعدّات الأشغال العمومية، والتجهيزات والمحرّكات الصناعية.

وكان اللقاء “فرصة لعرض أبرز العراقيل التي حالت دون تحقيق عدد من الأهداف التي كانت مسطّرة من طرف المجمّع لسنة 2022”.

وقد أسدى الوزير زغدار “توجيهات بتكثيف المجهودات لإنجاح المشاريع ذات البعد الاستراتيجي. لاسيما تلك المتعلقة بإنتاج المضخات والصمامات في إطار برنامج إنجاز محطات تحلية مياه البحر”، يضيف البيان.