3 أندية تُريد زرقان وهذا مبلغ تسريحه

3 أندية تُريد زرقان وهذا مبلغ تسريحه

تُبدى ثلاثة أندية تحمّسا لِانتداب اللاعب الدولي الجزائري آدم زرقان، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولا يزال متوسط الميدان زرقان (26 سنة) يرتدي زين نادي سان جيلواز البلجيكي، حتى صيف 2029.

وتمثّلت أسماء الأندية في: إيبسويتش تاون وساوثهامبتون وميدلسبره من القسم الثاني الإنجليزي. التي تتموقع في المراتب الثانية والرابعة والخامسة تواليا، قبل أربع جولات عن انتهاء البطولة، ومرشحة بِقوّة للصعود إلى “البريمرليغ”.

وتشترط إدارة نادي سان جيلواز البلجيكي استلام مبلغ لا يقلّ عن 20 مليون أورو، لِتسريح آدم زرقان هذه الصائفة. استنادا إلى موقع “كوت أوفسايد” الإنجليزي.

