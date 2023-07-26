3 تواريخ مقترحة للدخول المدرسي المقبل

الهدف تحقيق دخول موحد بين الشمال والجنوب

رفع مفتشو المواد البيداغوجية للأطوار التعليمية الثلاثة، باقتراح من لجان التفتيش الولائية، ثلاث فرضيات عن الدخول المدرسي للموسم المقبل 2023/2024، وذلك قصد إنجاحه على كافة المستويات، خاصة وأنه سيعرف العودة الكاملة لنظام التمدرس العادي، بعد الإلغاء التدريجي لإجراءات وتدابير التمدرس الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا على مدار ثلاث سنوات.

وبهذا الصدد، تمت المرافعة لأجل تأجيل عودة أزيد من 11 مليون تلميذ إلى مقاعد الدراسة في حدود منتصف شهر سبتمبر المقبل، لأجل توحيد الدخول بين الشمال والجنوب، بسبب عامل “الحرارة” وارتفاع درجتها بشكل قياسي.

وفي ظل غياب منشور الإطار الخاص بالدخول المدرسي القادم، الذي يحدد بدقة عبر مجموعة مواده وأحكامه القانونية كيفيات التحضير الجيد والمسبق، لعودة أزيد من11 مليون تلميذ وما يفوق 800 ألف مستخدم من موظفين وعمال، في أبعادها الثلاثة التنظيمية والبيداغوجية والمادية، بادر مفتشون للمواد البيداغوجية في الأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي ومتوسط وثانوي”، باقتراح رزنامة للدخول تضمنت ثلاث تواريخ للالتحاق بمقاعد الدراسة، وذلك بناء على تعليمات وتوجيهات لجان التفتيش الولائية.

وكشفت مصادر “الشروق” أن الفرضية الأولى قد رافعت لأجل أن تكون عودة الإداريين إلى مناصب عملهم في 20 أوت المقبل، فيما تم تحديد 23 منه لالتحاق الأساتذة بمؤسساتهم التربوية في الأطوار التعليمية الثلاثة، على أن تكون عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة في الـ3 سبتمبر القادم، لعدة اعتبارات تتعلق أساسا بأهمية اتخاذ تدابير وإجراءات استباقية لإنجاح الدخول المدرسي القادم، وكذا لمنح الإداريين في مختلف رتبهم متسعا من الوقت، لكي يتسنى لهم إنهاء جملة الأعمال التي تدخل في خانة المستعجلة، خاصة ما تعلق بالإشراف بشكل مباشر على التوظيف المؤقت للأساتذة في مختلف المواد والتخصصات، وهي العملية التي لا تتأتى إلا عن طريق ضبط المناصب الشاغرة والقابلة للشغور بشكل دقيق ثم المرور إلى مرحلة إنجاز مقررات التعيين، إلى جانب الوقوف على وضعية المؤسسات التربوية والتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال أزيد من 11 مليون تلميذ متمدرس في الموسم الدراسي الجديد.

أما بخصوص الفرضية الثانية، أشارت مصادرنا إلى أنه تم اقتراح تاريخ 27 أوت المقبل لالتحاق الإداريين بمناصب عملهم، لتكون عودة الأساتذة في الـ3 سبتمبر القادم، فيما تم تحديد الـ10منه كموعد للدخول المدرسي المقبل، و ذلك لأجل حماية كافة أفراد الجماعة التربوية من موجة الحر التي تضرب بلادنا.

وفيما يتعلق بالفرضية الثالثة والأخيرة، لفتت ذات المصادر إلى أن مفتشي المواد البيداغوجية للأطوار التعليمية الثلاثة قد رافعوا لأجل تأجيل الدخول المدرسي إلى غاية الـ24 سبتمبر القادم كأقصى تقدير، فيما اقترحوا 27 أوت كتاريخ لعودة الإداريين إلى مناصب عملهم، و تاريخ الـ19 سبتمبر لالتحاق الأساتذة بمؤسساتهم التربوية، حيث تم تبرير مجموعة المقترحات المقدمة، بالخروج المتأخر للإداريين في عطلة الصيف، لتحقيق الهدف المبتغى وهو توحيد الدخول المدرسي بين تلاميذ الشمال والجنوب، بمراعاة خصوصية الولايات الجنوبية والحدودية، نظرا للارتفاع الكبير في درجة الحرارة، علاوة على ضمان الانتهاء من أشغال تهيئة وترميم وصيانة المؤسسات التربوية، وهي الأعمال التي تدخل ضمن إعادة الاعتبار للمدارس، والتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال التلاميذ في الموسم الدراسي القادم في ظروف مريحة وصحية.

ويبرر الاقتراح الثالث أيضا تكليف الإداريين في مختلف الرتب بإنجاز مجموعة أعمال إضافية، والمرتبطة أساسا بنهاية السنة الدراسية، خاصة في الطورين المتوسط والثانوي، ووقوفهم الشخصي على متابعة ومراقبة ملف الحركة التنقلية السنوية الموظفين، خاصة بعدما تم اتخاذ قرار جديد يقضي برقمنة العملية لأول مرة في تاريخ القطاع.