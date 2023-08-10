3 مناسبات مرتقبة لتأكيد “الشراكة الاستراتيجية” بين الجزائر والولايات المتحدة

في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى الولايات المتحدة، التقى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف يوم الخميس، مع رئيس المجموعة البرلمانية الأمريكية للصداقة مع الجزائر تروي نالس.

واستعرض الطرفان خلال اللقاء، حسب ما ذكره بيان للوزارة، “التطور الذي تشهده العلاقات الجزائرية الأمريكية. وآفاق تعزيز وتيرة التعاون الثنائي في شتى المجالات”.

ونوّه الجانبان بالمناسبة “بمساهمة مجموعة النواب الأمريكيين من ديمقراطيين وجمهوريين، في الدفع بالشراكة بين البلدين”.

“كما تم الاتفاق على خطة عمل تشمل العديد من الخطوات الرامية لتعزيز التقارب، وتسليط الضوء أكثر على أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين الجزائر والولايات المتحدة”، يقول البيان.

وتتضمّن خطة العمل 3 مناسبات مشتركة تتقدمها:

مشروع زيارة من المنتظر أن يقوم بها أعضاء المجموعة إلى الجزائر شهر نوفمبر المقبل،

إلى جانب تنظيم ندوة في واشنطن، حول التعاون الجزائري الأمريكي في مجال الطاقة،

ومؤتمر حول الشراكة بين البلدين في مجال الصناعة.

وتم تشكيل المجموعة البرلمانية الأمريكية للصداقة مع الجزائر، في 16 ماي 2023. تحت قيادة النائب الجمهوري تروي نالس، والنائبة الديمقراطية شيلا لي جاكسن.