3 ميزات جديدة على خرائط غوغل

أعلنت غوغل عن ميزات جديدة ستتم إضافتها إلى خدمة الخرائط الخاصة بها، على غرار خاصية Live view للبحث عن الأماكن باستخدام الواقع المعزّز.

وحسب ما أوضحته مواقع متخصّصة، ستسمح الخاصية الجديدة بالاعتماد على الواقع المعزّز في بحث عن الأماكن التي يرغب المستخدم بزيارتها.

وستتوفر الميزة لمستخدمي خرائط غوغل في بعض المدن الكبرى في الوقت الحالي، مثل نيويورك، ولندن، وباريس، وطوكيو.

وبالإضافة إلى Live view، ستطلق خرائط غوغل أيضا ميزة Accessible Places، التي تسمح بمعرفة الأماكن التي يمكن الوصول إليها من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة.

وينتظر أن تكون هذه الميزة مفيدة أيضا للأشخاص الذين يتحركون مع عربات الأطفال. أو أولئك الذين يستخدمون عربات التسوّق لمسافات طويلة خارج المحلات.

كما أدخلت غوغل على خرائطها ميزة العثور على أماكن شحن السيارات الكهربائية. فمن خلال هذه الإضافة يمكن لأصحاب هذا النوع من السيارات، العثور على منافذ الشحن السريع لمركباتهم بسهولة.

غوغل تطلق الميزة التي ينتظرها مستخدمو هواتف أندرويد

وفي 23 مارس 2022، أصبح بإمكان مستعملي تطبيق غوغل كروم على هواتف أندرويد. الاستفادة من خاصية جديدة تسمح بإزالة تاريخ البحث لآخر 15 دقيقة.

وقال المتحدث باسم غوغل نيد أدريانس لموقع لموقع “ذا فيرج” المتخصّص:”نتوقع أن تكون الخاصية الجديدة متاحة لجميع مستخدمي التطبيق في الأسابيع القليلة المقبلة”.

ويمكن التأكد من أن الميزة الجديدة تعمل في هاتفك. بفتح تطبيق غوغل والنقر على صورة ملفك الشخصي، ثم البحث عن خيار “حذف آخر 15 دقيقة”، يقول ذات المصدر.