3.200 touristes de la communauté nationale à l’étranger accueillis à Taghit

Ces touristes, répartis en plusieurs contingents, ont été accueillis au niveau d’un hôtel du chef-lieu de la commune de Taghit, dans le cadre d’un programme effectué en collaboration des agences de voyages et de tourisme, grâce à la réduction exceptionnelle de 50% proposée par la compagnie publique de transport aérien “Air Algérie”, durant la période allant du 10 mars au 13 avril derniers, sur les billets des vols internationaux à destination de l’Algérie, au profit des membres de la communauté nationale établie à l’étranger, en exécution des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a précisé à l’APS le directeur de l’hôtel.

Ce programme leur a permis en plus de renouer avec la culture de leur pays d’origine, de découvrir les sites touristiques, naturels et historiques de Taghit, et les différentes facettes du patrimoine culturel matériel et immatériel de cette région à haut potentiel touristique, a souligné Djamel Abassi.

Diverses activités culturelles, artistiques et sportives ont été organisées à travers différents espaces naturels de la région (Dunes et palmeraies) pour égayer leur séjour touristique, a-t-il ajouté.