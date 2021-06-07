34 قتيلا في حادث تصادم قطارين جنوب باكستان

قتل 34 شخصا وأصيب العشرات بجروح، في حادث تصادم قطارين، الاثنين، جنوب باكستان.

وقال مسؤول في سكك الحديد الباكستانية، إن ”القطار خرج عن سكته قرب داهاركي في شمال إقليم السند واصطدم بقطار آخر قادم في الاتجاه المعاكس”.

وأضاف المسؤول أن الحادث نتج عنه ” مقتل عدة أشخاص ولا يزال آخرون عالقين في الداخل، وأن فرق الإسعاف تنشط في الموقع”.

ويربط قطار ”ملت إكسبرس” الذي خرج عن سكته بين ميناء كراتشي وسارغودا، وأظهرت صور التقطت بواسطة هواتف نقالة حطاما معدنيا وعدة قاطرات خضراء منقلبة.

وغالبا ما تحصل حوادث قطارات في باكستان حيث تعاني شبكة السكك الحديدية الممتدة على آلاف الكيلومترات من الإهمال منذ عقود.