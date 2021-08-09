-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

30 لاعبا دوليا سابقا في تربص لِنيل شهادة التدريب

علي بهلولي
  • 122
  • 0
30 لاعبا دوليا سابقا في تربص لِنيل شهادة التدريب
عمر بلعطوي

يخضع 30 لاعبا دوليا جزائريا سابقا لِتربّص تكويني، خاص بِنيل شهادة التدريب “ب” التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وتُشرف على التربّص التكويني المديرية الفنية الوطنية التابعة لـ “الفاف”، بِالبليدة في فترة ما بين الـ 13 والـ 20 من شهر أوت الحالي.

وستُجري المديرية ذاتها تربصات أخرى شبيهة في المستقبل القريب، كما جاء في بيان لِهيئة الرئيس شرف الدين عمارة نشرته، الإثنين.

وتضمّ قائمة التربّص الأوّل أسماء: رضا بعبوش وإسحاق علي موسى وعمر بلعطوي وحميد رحموني وخالد لونيسي وسليم لعريبي ومراد آيت الطاهر وعز الدين رحيم وبلال دزيري وخير الدين خريس، وغيرهم.

للإشارة، فإن هذه التربصات التكوينية مجّانية، حيث يتكفّل الاتحاد الجزائري لكرة القدم بِتغطية نفقاتها، كما أعلن عنه في بيان بِتاريخ سابق.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: بداية واعدة وهدف استعراضي لِزرقان

بِالفيديو: بداية واعدة وهدف استعراضي لِزرقان

معاقبة الألماني صاحب الهتافات العنصرية ضد الدراج لعقاب

معاقبة الألماني صاحب الهتافات العنصرية ضد الدراج لعقاب

ميسي يودّع برشلونة بالدموع

ميسي يودّع برشلونة بالدموع

لست مصابا.. فحوصات نيم تؤكد ذلك ولهذا السبب لم أمض في الترجي

لست مصابا.. فحوصات نيم تؤكد ذلك ولهذا السبب لم أمض في الترجي

بن سبعيني يغيب عن أوّل مباراة رسمية

بن سبعيني يغيب عن أوّل مباراة رسمية

بلعمري وبلايلي يستعدان بثلاث وديات قبل تصفيات المونديال

بلعمري وبلايلي يستعدان بثلاث وديات قبل تصفيات المونديال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد