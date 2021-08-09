30 لاعبا دوليا سابقا في تربص لِنيل شهادة التدريب

يخضع 30 لاعبا دوليا جزائريا سابقا لِتربّص تكويني، خاص بِنيل شهادة التدريب “ب” التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وتُشرف على التربّص التكويني المديرية الفنية الوطنية التابعة لـ “الفاف”، بِالبليدة في فترة ما بين الـ 13 والـ 20 من شهر أوت الحالي.

وستُجري المديرية ذاتها تربصات أخرى شبيهة في المستقبل القريب، كما جاء في بيان لِهيئة الرئيس شرف الدين عمارة نشرته، الإثنين.

وتضمّ قائمة التربّص الأوّل أسماء: رضا بعبوش وإسحاق علي موسى وعمر بلعطوي وحميد رحموني وخالد لونيسي وسليم لعريبي ومراد آيت الطاهر وعز الدين رحيم وبلال دزيري وخير الدين خريس، وغيرهم.

للإشارة، فإن هذه التربصات التكوينية مجّانية، حيث يتكفّل الاتحاد الجزائري لكرة القدم بِتغطية نفقاتها، كما أعلن عنه في بيان بِتاريخ سابق.