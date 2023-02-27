4 أمراض خطيرة مرتبطة بعدم تغيير غطاء السرير.. تعرف عليها

كشفت دراسة حديثة عن 4 أمراض خطيرة مرتبطة بعدم تغيير أغطية الأسرّة بشكل منتظم، كونها مستودعا لعديد الكائنات الحية الدقيقة

وبحسب ما نقلت صحيفة “الصن” البريطانية فإن أكثر المشاكل شيوعا بسبب عدم غسل غطاء السرير لمدة طويلة هي:

الإكزيما

غالبا ما تؤدي أغطية السرير المتسخة إلى تفاقم أعراض الإكزيما التي تعتبر حالة شائعة تتسبب في حكة الجلد وجفافه وتشققه، ويمكن أن تكون مزعجة للغاية، وفقا لسابرينا فيلسون من جامعة نيويورك.

تقول فيلسون: “نتخلص من 500 مليون خلية من خلايا الجلد يوميا، والعديد منها ينسلخ بينما ننام في السرير”

وأضافت: “يحب عث -الغبار الصغير أن يتغذى على الخلايا المتساقطة، ويمكن أن تؤدي فضلاتها إلى إثارة الحساسية، ما يؤدي إلى تهيج الإكزيما المسببة للحكة”.

الالتهاب الرئوي

وجد بحث أميركي أن بكتيريا المكورات العنقودية في الملاءات المتسخة في المستشفيات، يمكن أن تسبب الالتهاب الرئوي، وهو نوع من عدوى الصدر التي يمكن أن تجعل التنفس صعبا. ومن دون علاج، يمكن أن تؤدي الحالة إلى الحرمان من الأكسجين والوفاة.

وتشمل الأعراض الشائعة السعال والشعور بالتعب والضعف والتعرق أو الارتعاش بشكل متكرر.

وبحسب البحث فإن غسل أغطية السرير بانتظام هي الطريقة الأكثر أمانا لتخليص الأسرة من أي بكتيريا تعيش فيها.

يقول الخبراء إن الالتهاب الرئوي يُطلق عليه أيضا اسم “قاتل صامت”، وهذا لأن الناس قد لا يعرفون دائما أن لديهم أعراضا لأنهم قد يشعرون بأنهم مصابون بحالات مثل نزلات البرد ولكنها تدوم لفترة أطول.

حب الشباب

حب الشباب حالة جلدية شائعة، وغالبا ما تكون مؤلمة، تصيب العديد من الأشخاص في مرحلة ما من حياتهم.

يتأثر نحو 95 بالمئة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و30 عاما بهذه الحالة إلى حد ما، وعنها يقول خبراء: “في حين أن حب الشباب لا ينتج عن سوء النظافة، فإن أغطية السرير المتسخة أو الوسائد يمكن أن تكون مسؤولة جزئيا”.

يمكن أن تؤدي بكتيريا المكورات العنقودية، المعروفة بأنها تعيش على فراش متسخ، إلى تفاقم حب الشباب، وفقا لدراسة أجريت عام 2012.

“تغيير أغطية وساداتك كل يومين إلى ثلاثة أيام وبقية الفراش مرة واحدة في الأسبوع يمكن أن يساعد في تحسين مشكلة ظهور حب الشباب”، وفقا لخبراء.

الربو

الربو حالة تنفسية ناتجة عن التهاب أنابيب التنفس التي تحمل الهواء من وإلى الرئتين. ويمكن أن يصيب الأفراد من جميع الأعمار، ولكنه غالبا ما يبدأ في مرحلة الطفولة المبكرة، ولكن في بعض الحالات يمكن أن يتطور أيضا لأول مرة عند البالغين.

في بعض الحالات، إذا لم يتم علاج نوبة الربو، فقد تؤدي إلى الموت المفاجئ.

اكتشف الخبراء أن عث الغبار الذي يتراكم في الأسرة ولم يتم تغييره بانتظام يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالربو، ويوصي الخبراء بتنظيف أغطية الفراش بالماء الساخن، وتنظيف غرفة النوم بانتظام بالمكنسة الكهربائية لتخفيف أعراض الربو.