4 جزائريين يقترحون 100 مليون يورو لإحياء منتجع بإيطاليا

يقع بجبال بيلونو شمال شرقي البلاد

اقترح 4 جزائريين مقيمين بإيطاليا ضخ استثمارات تصل إلى 100 مليون يورو، لإعادة بعث وتطوير منتجع شتوي بجبال بيلونو بشمال شرق البلاد.

وفي التفاصيل، قدّم الجزائري كمال العياشي، المقيم بإيطاليا منذ عقود، مقترحا قبل أسابيع للمجلس البلدي بضخ استثمار في منتجع “نيفيغال” الشتوي بجبال بيلونو بشمال شرق إيطاليا، تصل إلى 100 مليون يورو، من أجل إعادة بعث هذه المنشأة السياحية التي تعاني منذ سنوات.

وأفادت صحيفة “إل غازيتينو”، أن صاحب المبادرة الجزائري كمال العياشي، رفقة 3 جزائريين آخرين مقيمين بإيطاليا، بصدد إطلاق حساب بنكي للمؤسسة صاحبة المشروع والمسماة “نيفيغال 365″، التي أعلن عن تأسيسها في 2 أوت الماضي. ووفق موقع “كورييري ألبي”، فإن أصحاب المشروع هم 4 جزائريين مقيمين في بيديروبا قرب تريفيزو، وشريك خامس إيطالي من مدينة بيلونو، برأس مال للشركة بلغ 10 آلاف يورو.

ويحوز الجزائري إلياس خالفي، 64 سنة، على 30 بالمائة من أسهم الشركة التي تعتزم إعادة بعث المنتجع الشتوي، والذي له خبرة طويلة في الوساطة المالية بالمملكة المتحدة، تماما مثل الشريك الثاني، وهو أيضا جزائري، إسماعيل حلاب 72 سنة، الذي يملك 20 بالمائة من أسهم الشركة ولديه خبرة أيضا في الوساطة المالية ببريطانيا.

أما الجزائري الثالث، فهو أصغر مساهم في الشركة، إذ يحوز على 20 بالمائة منها، ويدعى محمد ياسين خالفي البالغ من العمر 22 سنة، فضلا عن كمال العياشي، المدير الوحيد للشركة، الذي يملك 15 بالمائة من أسهم “نيفيغال 365″، ولديه أنشطة تجارية وأخرى في قطاع الرعي والزراعة.

أما الشريك الخامس، فهو رجل أعمال إيطالي يدعى إيفانو فيال يبلغ من العمر 74 سنة، ويحوز على 15 بالمائة من أسهم الشركة.

ويتمثل مقترح استثمار الجزائريين في هذا المنتجع، بحسب الأنشطة المصرح بها في عقد التأسيس للشركة، في تطوير النشاطات السياحية خلال الفصول الأربعة من خلال بناء وإدارة منشأة المصعد الهوائي (تيليفيريك) والثلوج الاصطناعية والملاعب وحدائق المغامرات والفنادق ومنازل وشقق وعيادات رعاية طبية، ومزارع التجميل وملاعب الغولف ومطاعم البيتزا ومدارس التزلج ومنحدرات اصطناعية.

وحسب مسؤول بالمجلس البلدي لبيلونو، وهو فرانكو رانكون، فإن المستثمرين الجزائريين لديهم 42 مشروعا في السياحة بمناطق مختلفة من العالم، على غرار الجزائر والمغرب وإسبانيا ودول متوسطية أخرى.