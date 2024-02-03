4 مدربين في قائمة الفاف.. اثنان منهم شاركوا في “كان” كوت ديفوار

الإعلان عن المدرب الجديد "للخضر" قبل الـ15 فيفري الجاري

علمت الشروق من مصادرها الخاصة، أن الإتحاد الجزائري لكرة القدم ” الفاف” يدرس حاليا السيرة الذاتية لـ4 مدربين، مرشحين لقيادة سفينة ” محاربي الصحراء” خلفا للمدرب جمال بلماضي الذي أنهيت مهامه رسميا الأسبوع المنصرم.. ومن بين قائمة المدربين يوجد مدربان شاركا في كاس أمم إفريقيا 2023 الجارية حاليا بكوت ديفوار.

وحسب مصادر الشروق المطلعة، فإن القائمة الرباعية للمدربين الموجودين حاليا على طاولة رئيس الفاف، وليد صادي، تتضمن كل من المدرب الكرواتي فلاديمير بيكتوفيتش، مدرب منتخب سويسرا السابق، والمدرب البرتغالي، كارلوس كيروش، إلى جانب مدربين اثنين لم تفصح عنهما مصادرنا، واكتفت بالتأكيد أنهما من بين المدربين المشاركين في “كان” كوت ديفوار.

وبالنظر لبعض الشروط التي وضعتها الهيئة الكروية الوطنية، التي يجب أن تتوفر في المدرب القادم للمنتخب الوطني، ومن أهمها إجادته للغة الفرنسية، يمكن التخمين أن إسم القمري، أمير عبدو، مدرب منتخب موريتانيا الحالي، الذي أطاح بـ “الخضر” منذ ايام قليلة في “كان” كوت ديفوار، قد يكون أحد المدربين الموجودين في قائمة الفاف.

إلى ذلك، تؤكد عديد المصادر الإعلامية الوطنية سقوط إسم المدرب الوطني السابق، البوسني وحيد خليلوزيتش والفرنسي هيرفي رونار من قائمة المدربين المرشحين لخلافة بلماضي. بالمقابل، دخل إسم المدرب الفرنسي بارنار كازوني قائمة الأسماء المرشحة، إلى جانب الإسباني لوبيتيغي.

في سياق متصل، قالت مصادرنا أن رئيس الفاف يريد حسم مسألة المدرب الجديد للمنتخب الوطني قبل منتصف الشهر الجاري، ( 15 فيفري)، وهذا حتى يكون للمدرب القادم متسع من الوقت لدراسة التشكيلة الوطنية وتحضيرها للمشاركة في الدورة الدولية الودية الرباعية المقررة بالجزائر شهر مارس المقبل بمشاركة منتخبات جنوب أفريقيا، بوليفيا وأندورا.

يذكر ان الإتحاد الجزائري كان رسّم، الأسبوع الماضي، نهاية قصة المدرب جمال بلماضي مع المنتخب الوطني، بعد خروجه من الدور الأول لكأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار.