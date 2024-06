4 morts dans un accident de la route à Tissemsilt

Quatre personnes ont trouvé la mort et sept autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu, vendredi soir, et causé par une collision entre deux véhicules de tourisme sur la RN 14 entre les communes de Youssoufia et Theniat El Had, à Tissemsilt.

Les services de la Protection civile ont indiqué que leurs équipes sont intervenues pour transporter les blessés au service des urgences de l’hôpital local, alors que les corps des victimes, âgées de 16 à 47 ans, ont été transférés à la morgue du même hôpital.

De leur côté, les services de sécurité compétents ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de cet accident.