L’Algérie va recevoir pour des soins médicaux 400 enfants palestiniens blessés dans les bombardements sionistes sur la bande de Ghaza, et qui visent les populations civiles.

Ces enfants palestiniens blessés recevront des soins et seront pris en charge dans les structures de santé civiles et militaires des wilayas d’Alger, d’Oran et de Constantine.